Fórmula 1: El regreso al África con un acuerdo de 10 años para correr en Ruanda

La Fórmula 1 ha anunciado un histórico acuerdo de 10 años para llevar el deporte de nuevo al continente africano; el Gran Premio de África de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda, se incorporará al calendario a principios de la década de 2030. Este acuerdo marca un momento decisivo en la historia de la F1 y supondrá el regreso de este deporte a África por primera vez desde 1993.

Competir en África ha sido una aspiración de larga data para la F1. El anuncio de este martes es el resultado de años de colaboración destinados a establecer las bases adecuadas —y contar con el socio ideal— para ofrecer un Gran Premio exitoso, sostenible y de categoría mundial para las generaciones venideras. En virtud de este acuerdo a largo plazo, la primera carrera en el país se celebrará una vez finalizada la construcción de un nuevo circuito diseñado específicamente para este fin en Bugesera (Ruanda); se prevé que esto ocurra a principios de la próxima década.

FIA y F1 trabajan desde hace años para el retorno al África, con Ruanda

La nueva pista se desarrollará cumpliendo los estándares de Grado 1 de la FIA, como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructuras y comercial liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda (Rwanda Development Board).

Situado a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali, el circuito se diseñará para integrarse en armonía con el paisaje natural, aprovechando los cambios de elevación del terreno para crear una experiencia de carrera única y desafiante, al tiempo que ofrece una visibilidad excepcional para los aficionados.

Más allá de los fines de semana de carreras, las instalaciones funcionarán como un destino activo durante todo el año, capaz de albergar competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y actividades de ocio, contribuyendo así a impulsar el crecimiento económico y la inversión a largo plazo en toda la región.

De la última carrera en Sudáfrica, en 1993, es esta imagen con Ayrton Senna -McLaren- y Michael Schumacher -Benetton-

Este anuncio refleja el compromiso continuo de la F1 por ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo. África representa una de las oportunidades de crecimiento más apasionantes para este deporte; más de 100 millones de aficionados ya siguen la F1 en todo el continente y casi el 60 % de los seguidores en mercados clave del África subsahariana tienen menos de 35 años.

Ruanda se ha consolidado como uno de los principales destinos africanos para eventos internacionales, habiendo albergado con éxito importantes citas deportivas y encuentros mundiales, como el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, el ICC Women’s Challenge Trophy, el Congreso de la FIFA de 2023, la Basketball Africa League, así como las Asambleas Generales y la Ceremonia de Premiación de la FIA de 2024.

«Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1», señaló Stefano Domenicali

El Gran Premio de África de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda, marca el siguiente capítulo en la ambición del país de convertirse en un centro de referencia mundial para el deporte, el turismo, la innovación y los negocios.

Más allá de simplemente traer la F1 de vuelta a África, el proyecto busca crear un legado mediante el apoyo al turismo, la atracción de inversiones, el desarrollo del talento local y la creación de nuevas oportunidades para las comunidades y las empresas.

La F1, el Gobierno de Ruanda y la Junta de Desarrollo de Ruanda (Rwanda Development Board) comparten la visión de crear un evento que genere un impacto económico y social significativo, al tiempo que inspire a las futuras generaciones de todo el continente.

Más adelante se anunciarán detalles adicionales sobre la fecha de la carrera inaugural, los hitos en el desarrollo del circuito y los planes para el fin de semana de la competición.

«Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1», declaró Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1. «Con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo. África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, tuvimos claro que queríamos regresar de la manera adecuada: con el socio idóneo, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo». «Quisiera expresar mi agradecimiento a Su Excelencia Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda, al Gobierno de Ruanda, a la Junta de Desarrollo de Ruanda (Rwanda Development Board), al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y a todos aquellos cuya dedicación y colaboración han hecho esto posible. Esto va mucho más allá de albergar un Gran Premio. Juntos, podemos generar beneficios económicos y sociales duraderos a través del turismo, la inversión, el desarrollo de capacidades y el crecimiento de las empresas locales, garantizando que el impacto positivo de este evento perdure durante generaciones. Para nuestros aficionados, este es un momento especialmente emocionante. África alberga a más de 100 millones de seguidores de la Fórmula 1, y esa cifra sigue creciendo rápidamente. Estamos acercando la emoción, la energía y el dramatismo de la Fórmula 1 a millones de personas que han esperado mucho tiempo para ver el regreso de nuestro deporte al continente, y esperamos escribir juntos un nuevo y apasionante capítulo».

Su Excelencia, Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda, añadió: «Hoy es un día para África. Durante más de tres décadas, el campeonato de automovilismo más importante del mundo ha competido sin la presencia de este continente, y eso cambia con este acuerdo. Ruanda se enorgullece de albergar el Gran Premio de África de Fórmula 1 y de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados en toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver este deporte en su propia tierra y verse reflejados en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos. Esta asociación a 10 años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito de Bugesera, situado junto al nuevo aeropuerto internacional, generará empleo, capacitación, turismo y nuevas oportunidades de negocio para nuestro país y nuestra región durante las próximas décadas; nuestro objetivo nunca fue simplemente organizar un fin de semana de carreras, sino lograr un beneficio duradero para nuestra gente. Agradezco a Stefano Domenicali, a la Fórmula 1 y a Mohammed Ben Sulayem el trabajo realizado para llegar a este día. Esperamos dar la bienvenida al mundo a Ruanda para el Gran Premio de África».

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: «El regreso del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el continuo crecimiento global del automovilismo. Ruanda ha demostrado un firme compromiso por organizar un evento de talla mundial, y la FIA trabajará en estrecha colaboración con FOM y nuestros socios para garantizar que este nuevo circuito se desarrolle cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Este acuerdo busca también crear un legado duradero, inspirar a nuevas generaciones, desarrollar talento y abrir nuevas oportunidades para el automovilismo en África y más allá. Fomentar la accesibilidad es un pilar fundamental de la misión de la FIA; tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestro deporte siga creciendo a todos los niveles, llegando a nuevas comunidades y creando oportunidades para personas en todos los rincones del mundo. Felicito al presidente Paul Kagame por este hito para su nación y expreso mi agradecimiento a Stefano Domenicali y a todas aquellas personas cuya colaboración ha hecho posible este nuevo y apasionante capítulo».