Médicos de cabecera de PAMI hacen un paro de 96 horas: "La cápita por paciente ronda los $300"
La protesta se extiende hasta el viernes por la falta de diálogo con las autoridades centrales y el reclamo de una recomposición de los honorarios.
13/10/2026 | 13:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Sin atención de los médicos de PAMI.
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Cadena 3 Rosario
Los médicos de cabecera de PAMI realizan un paro de 96 horas desde este martes 13 de octubre hasta el viernes, en reclamo de una recomposición de sus honorarios. La medida implica la suspensión de la atención en consultorios, con posibles prestaciones mínimas durante las cuatro jornadas.
Soledad García, referente del sector, explicó que la protesta se profundiza respecto de la semana pasada por la falta de diálogo con las autoridades centrales del organismo. “Son 96 horas de martes a viernes por falta de diálogo con el PAMI central para la recomposición de los honorarios”, señaló.
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La medida incluye a Córdoba y se extenderá hasta el viernes. Los profesionales que adhieran no atenderán en sus consultorios. Reclaman respuestas del organismo para poder trabajar dignamente.
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A la medida se sumaron los odontólogos, cuya situación, según García, es aún más complicada por el costo de los insumos y los materiales importados que necesitan para trabajar. “La cápita que perciben ellos por paciente ronda los 300 pesos. O sea, es realmente una burla”, cuestionó.
“Ya no se puede seguir sosteniendo la atención de primer nivel”, advirtió la médica, quien justificó la continuidad de las medidas de fuerza por las condiciones actuales de trabajo. El conflicto se mantiene ante la falta de respuestas al reclamo por una mejora en los pagos.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué medida están tomando los médicos de cabecera de PAMI? Están realizando un paro de 96 horas en reclamo de una recomposición de sus honorarios.
¿Quién es la referente del sector que habló sobre la protesta? Soledad García es la referente que explicó la situación y la falta de diálogo con las autoridades.
¿Cuándo se lleva a cabo el paro? El paro se realiza desde el martes 13 de octubre hasta el viernes.
¿Por qué se sumaron los odontólogos a la medida? Se sumaron debido a su complicada situación por el costo de insumos y materiales importados necesarios para trabajar.
¿Qué justifica la continuidad de las medidas de fuerza? La falta de respuestas al reclamo por una mejora en los pagos y las condiciones actuales de trabajo.