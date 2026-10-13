Médicos de cabecera de PAMI hacen un paro de 96 horas: "La cápita por paciente ronda los $300"

Los médicos de cabecera de PAMI realizan un paro de 96 horas desde este martes 13 de octubre hasta el viernes, en reclamo de una recomposición de sus honorarios. La medida implica la suspensión de la atención en consultorios, con posibles prestaciones mínimas durante las cuatro jornadas.

Soledad García, referente del sector, explicó que la protesta se profundiza respecto de la semana pasada por la falta de diálogo con las autoridades centrales del organismo. “Son 96 horas de martes a viernes por falta de diálogo con el PAMI central para la recomposición de los honorarios”, señaló.

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A la medida se sumaron los odontólogos, cuya situación, según García, es aún más complicada por el costo de los insumos y los materiales importados que necesitan para trabajar. “La cápita que perciben ellos por paciente ronda los 300 pesos. O sea, es realmente una burla”, cuestionó.

“Ya no se puede seguir sosteniendo la atención de primer nivel”, advirtió la médica, quien justificó la continuidad de las medidas de fuerza por las condiciones actuales de trabajo. El conflicto se mantiene ante la falta de respuestas al reclamo por una mejora en los pagos.

Informe de Fernando Carrafiello.