Martes de Champions con partidazos: Atlético de Madrid-Manchester United, el plato fuerte

La Champions League tendrá este martes una jornada cargada de grandes partidos, con el cruce entre Atlético de Madrid y Manchester United como uno de los principales atractivos. El encuentro se disputará desde las 16 de Argentina en la capital española.

La programación también ofrecerá otros duelos destacados, con equipos de peso del fútbol europeo que buscarán sumar un resultado importante en la competencia.

Entre los encuentros más atractivos aparecen Galatasaray-Barcelona, Villarreal-Napoli, Arsenal-Lille e Inter-Brujas, en una jornada que promete emociones para los fanáticos del fútbol.

Los partidos del martes de la Champions League

Lens - Sporting (13.45)

Sabah FA - Slavia Praga (13.45)

Atlético de Madrid-Manchester United (16)

Galatasaray-Barcelona (16)

Villarreal-Napoli (16)

Arsenal-Lille (16)

Inter-Brujas (16)

RB Leipzig - PSV (16)

Viking - Bayern Munich (16)

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