Martes de Champions con partidazos: Atlético de Madrid-Manchester United, el plato fuerte
El duelo se disputa desde las 16 en la capital española. Entre otros, también sobresalen Galatasaray-Barcelona, Villarreal-Napoli, Arsenal-Lille e Inter-Brujas.
13/10/2026 | 09:44Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez fue citado en "El Colchonero".
La Champions League tendrá este martes una jornada cargada de grandes partidos, con el cruce entre Atlético de Madrid y Manchester United como uno de los principales atractivos. El encuentro se disputará desde las 16 de Argentina en la capital española.
La programación también ofrecerá otros duelos destacados, con equipos de peso del fútbol europeo que buscarán sumar un resultado importante en la competencia.
Entre los encuentros más atractivos aparecen Galatasaray-Barcelona, Villarreal-Napoli, Arsenal-Lille e Inter-Brujas, en una jornada que promete emociones para los fanáticos del fútbol.
Los partidos del martes de la Champions League
Lens - Sporting (13.45)
Sabah FA - Slavia Praga (13.45)
Atlético de Madrid-Manchester United (16)
Galatasaray-Barcelona (16)
Villarreal-Napoli (16)
Arsenal-Lille (16)
Inter-Brujas (16)
RB Leipzig - PSV (16)
Viking - Bayern Munich (16)
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué partidos se jugarán en la Champions League?
Se jugarán los partidos: Atlético de Madrid-Manchester United, Galatasaray-Barcelona, Villarreal-Napoli, Arsenal-Lille e Inter-Brujas.
¿Quiénes se enfrentan en el partido destacado?
El partido destacado es entre Atlético de Madrid y Manchester United.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
Los partidos se jugarán este martes a las 16 de Argentina.
¿Dónde se disputará el partido entre Atlético de Madrid y Manchester United?
El partido se disputará en la capital española.
¿Por qué son importantes estos partidos?
Son importantes porque los equipos buscan sumar un resultado significativo en la Champions League.