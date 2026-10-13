¿Por qué tu casa hace ruidos extraños? Descubre las señales que no debes ignorar

Las casas pueden producir una variedad de ruidos extraños, y algunos son más preocupantes que otros. Por ejemplo, un escalón que cruje levemente generalmente no representa un problema, al igual que una bisagra de puerta que rechina, que suele ser fácil de arreglar. Sin embargo, hay sonidos que requieren mayor atención, ya que pueden señalar problemas subyacentes más serios. El experto en servicios para el hogar, Rich Repich, de Cinch Home Services, afirma: "Tu hogar tiene una manera de enviar señales de alerta a través de sonidos, y golpes, golpeteos o martilleos constantes suelen ser las primeras señales de que algo necesita atención".

Conocer los ruidos que tu hogar emite regularmente facilita la identificación de aquellos que no son normales. Desde problemas de fontanería hasta peligros eléctricos, es importante estar atento y actuar si se escuchan algunos de estos ruidos.

Grifo golpeador

Ese sonido de golpeteo que proviene de tu grifo, especialmente cuando el agua está cerrada, merece ser investigado. Repich explica: "El agua que se mueve bajo alta presión se ve forzada a detenerse de repente y ese impacto se transmite a través de las tuberías". Aunque no suele ser una emergencia, sí indica que la fontanería necesita atención.

HVAC ruidoso

Algunos ruidos de los sistemas HVAC son perfectamente normales. Por ejemplo, el aire acondicionado puede hacer un ruido similar al de un "despegue de avión" al iniciar, ruidos constantes de aire mientras funciona y algunos clics breves después de que termina un ciclo de enfriamiento. Sin embargo, Repich advierte que los sonidos a los que hay que prestar atención son los golpes o rattling, que generalmente indican piezas sueltas. Además, un silbido puede señalar un problema de flujo de aire o compresión, un gorgoteo puede significar un problema con la línea de refrigerante, y un zumbido puede ser un indicativo de un problema eléctrico.

Salidas zumbantes

Un leve zumbido de tu refrigerador es normal, pero un zumbido persistente, chisporroteo o crepitación desde un enchufe, panel eléctrico o interruptor de luz nunca deben ser ignorados. Repich advierte que estos sonidos pueden indicar conexiones eléctricas sueltas, componentes en falla o arcos eléctricos, lo que puede generar un riesgo de incendio. Se recomienda evitar el uso del enchufe o equipo afectado y contactar a un electricista licenciado lo antes posible.

Calentador de agua que estalla

Un sonido de estallido o silbido a menudo significa que minerales, arena o óxido se han acumulado en el fondo del tanque de tu calentador de agua. Repich explica: "El calentador debe trabajar más duro, de donde proviene el ruido". Generalmente, desaguar el tanque una vez al año, o cada seis meses si el agua es dura, suele reducir el ruido. Sin embargo, si el sonido persiste después de un desagüe o si se nota alguna fuga, es momento de llamar a un profesional.

Paredes vibrantes

Un sonido vibrante o gorgoteante proveniente de las paredes suele ser un problema en la línea de agua. Repich indica que "el aire atrapado puede hacer que las líneas de agua silben, estallen o gorgoteen, y la presión puede aflojar las tuberías con el tiempo". Se recomienda cerrar la línea de agua principal, abrir los grifos y vaciar los inodoros para ayudar a despejar el problema. Si el ruido persiste, se debe consultar a un profesional.