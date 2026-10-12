Consejos para lavar tus almohadas y mantener tu descanso saludable

La higiene del descanso es fundamental, y aunque es probable que laves tus sábanas y fundas de almohada regularmente, puede que haya pasado un tiempo desde la última vez que limpiaste las almohadas en sí. Con el tiempo, estos elementos pueden acumular ácaros, aceites corporales, células de piel y otros residuos que no son deseables. Por ello, es importante conocer las mejores prácticas para el lavado de almohadas, incluyendo la frecuencia recomendada y cuándo es momento de reemplazarlas.

Según los expertos del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, es esencial revisar la etiqueta de cuidado de tus almohadas para evitar dañarlas accidentalmente. La buena noticia es que muchas almohadas son aptas para lavar en máquina. En el caso de aquellas que no pueden ser lavadas de esta manera, se recomienda utilizar una aspiradora, un ciclo suave en la secadora y una solución jabonosa suave para su limpieza.

¿Con qué frecuencia se deben lavar las almohadas? Lo ideal es hacerlo cada tres a seis meses, lo que se traduce en dos a cuatro veces al año. Sin embargo, no todos los tipos de almohadas requieren el mismo tratamiento. Siempre es recomendable seguir las instrucciones de la etiqueta y, para prolongar la vida útil de las almohadas, usar fundas o protectores debajo de las fundas de almohada. Las fundas deben lavarse cada una o dos semanas, mientras que los protectores cada dos meses aproximadamente.

Para lavar almohadas de plumas o fibra, la mayoría son aptas para lavadora, lo que facilita su limpieza. Se aconseja lavar dos almohadas a la vez para mantener el equilibrio en la máquina, asegurando una limpieza uniforme. Aunque cualquier lavadora puede servir, las de carga frontal o las de carga superior sin agitador son las más recomendables. Si solo se dispone de una lavadora de carga superior con agitador, se sugiere colocar las almohadas en posición vertical para minimizar el riesgo de daño.

Siempre es fundamental leer la etiqueta de cuidado de la almohada y seguir las instrucciones. En caso de no tener la etiqueta, se puede seguir este paso a paso: seleccionar el ciclo suave y utilizar agua tibia, añadiendo un enjuague con agua fría. Usar una pequeña cantidad de detergente y secar las almohadas a baja temperatura, esponjándolas y girándolas con frecuencia. Para mantenerlas esponjosas, se pueden agregar algunas pelotas de secado y detener la secadora varias veces durante el ciclo para esponjarlas y deshacer los grumos a mano.

En cuanto a las almohadas de espuma sólida, aunque son resistentes a los ácaros, es crucial limpiarlas regularmente. Sin embargo, no se pueden colocar directamente en la lavadora. Algunas almohadas de espuma triturada pueden ser lavables a máquina, en cuyo caso se deben seguir las instrucciones de la etiqueta. La exdirectora del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, Carolyn Forté, también sugiere un método de limpieza para aquellas que no son aptas para lavadora:

Retirar las fundas y lavarlas según la etiqueta de cuidado. Si se ha cortado la etiqueta, se pueden colocar las fundas en la lavadora, seleccionar el ciclo normal o casual, y lavar con agua tibia o caliente. Agregar detergente. Para eliminar polvo o suciedad de la almohada, aspirar ambos lados o secar en la secadora en un ciclo sin calor durante 20 minutos. Limpiar cualquier área manchada con un paño humedecido en una solución jabonosa suave y enjuagar ligeramente con un paño húmedo. Es importante tener en cuenta que la espuma mojada se rasga con facilidad, por lo que se debe ser cuidadoso con el agua y la solución jabonosa. Dejar secar completamente la almohada al aire antes de volver a colocarla en la cama o el sofá.

Finalmente, es importante saber cuándo reemplazar una almohada. A pesar de ser meticuloso con la limpieza, llegará un momento en que será necesario adquirir unas nuevas. La forma más segura de saber cuándo desecharlas es prestar atención a su estado y comodidad. Si la almohada ya no ofrece el soporte adecuado o presenta deformidades visibles, es hora de buscar un reemplazo.