Consejos para elegir la madera perfecta en tu hogar y potenciar el ambiente

La madera siempre ha sido un elemento fundamental en la decoración del hogar. Al observar los pisos de madera, las mesas de café de mediados de siglo o los armarios vintage, se puede apreciar su presencia. Con el auge de trabajos en madera, paneles y muebles empotrados, la madera ha cobrado protagonismo en el diseño interior. Un reciente informe de tendencias de Houzz destaca que la madera cálida está en auge. Sin embargo, surge la interrogante: ¿qué acabado elegir? La elección entre un roble claro y una nuez oscura puede transformar completamente el ambiente de un espacio, por lo que es esencial prestar atención a los detalles.

Para facilitar esta elección, se consultó a varios profesionales que compartieron sus consejos sobre cómo seleccionar especies de madera para proyectos de clientes y para sus propios hogares. Con suerte, estos consejos harán que el proceso de decoración sea más accesible.

Define tu estilo

Al igual que la pintura, la madera establece el tono del resto de la habitación, por lo que es importante considerar el impacto que se desea lograr. Según Jessica Cinnamon, diseñadora radicada en Toronto, "la madera puede ser un fondo silencioso o convertirse en un momento arquitectónico destacado". Es importante preguntarse si se busca un acabado consistente y refinado o uno que tenga más carácter, variación y movimiento. En un proyecto reciente, Cinnamon utilizó roble blanco en un dormitorio para crear un "hermoso fondo en lugar de dominar el espacio". Si se desea un poco más de dramatismo, sugiere optar por un "acabado muy oscuro, similar al ébano" para crear un contraste en la sala de estar.

Considera la veta

Además del color, el patrón de la veta de la madera también influye en el ambiente. Jessica Soldner de Discrete Designs advierte que uno de los errores más comunes al seleccionar la veta de la madera es no considerar los otros elementos del hogar, lo que puede resultar en una discordancia visual. Soldner asocia típicamente patrones de veta más gruesos con habitaciones informales y reserva los más ajustados para espacios más modernos. Sin embargo, aclara que en el diseño moderno hay ocasiones en las que es apropiado resaltar una veta de madera única junto a acabados modernos y pulidos.

Presta atención a los detalles

Es fundamental recordar que no todas las tablas son iguales. Al agregar molduras de arce, por ejemplo, no se puede asumir que todas las piezas coinciden. "Puede haber una amplia variación en las características", señala Soldner. La veta de la madera corresponde a los anillos de crecimiento de un árbol, y el clima influye en cómo crecen los árboles, por lo que la madera de una región puede diferir en color y patrón de veta respecto a otra. Para evitar sorpresas, Soldner recomienda verificar que las muestras aprobadas provengan de la misma región que la madera que se comprará.

Comprende los matices

Es posible mezclar diferentes especies de madera en una misma habitación, pero Cinnamon aconseja crear una continuidad tonal. "Dos maderas pueden verse muy diferentes en color y aun así funcionar juntas, pero si sus tonos subyacentes chocan, la combinación se sentirá fuera de lugar", explica. En caso de duda, sugiere combinar maderas de tonos cálidos o fríos, pero no ambos. Por ejemplo, un mueble con un matiz rosado o rojizo inevitablemente chocará con un piso gris frío. Para lograr una combinación perfecta, es recomendable observar las muestras juntas, en el espacio y la iluminación donde se utilizarán, en lugar de elegir cada acabado de manera independiente. El resultado será un mobiliario de madera que sorprenderá.