Denuncian que un colectivo realiza 30 viajes diarios en la frontera sin controles aduaneros

Una presunta irregularidad en los controles fronterizos del norte de Salta quedó bajo la lupa tras una denuncia presentada por el interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.

El funcionario advirtió que una empresa de transporte interurbano realizaría alrededor de 30 servicios diarios entre Orán y Aguas Blancas sin someterse a los controles correspondientes.

En declaraciones a Cadena 3, Zigarán confirmó que realizó una presentación ante la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Marcos Romero, para poner en conocimiento la situación que involucra a la empresa de transporte San Antonio. Además, señaló que dio aviso al Ministerio de Transporte.

Según explicó el funcionario, la irregularidad se produciría en ambos sentidos del recorrido: tanto en los viajes desde Orán hacia Aguas Blancas como en los trayectos de regreso.

Zigarán describió un presunto trato diferencial entre los colectivos de la empresa denunciada y los demás transportistas que circulan por la zona fronteriza.

De acuerdo con su relato, los transportistas de Aguas Blancas deben formar fila sobre la banquina derecha y, al llegar al escáner instalado en el puesto de control, descargar la mercadería para que sea revisada antes de volver a cargarla y continuar el viaje.

Sin embargo, aseguró que los colectivos de San Antonio circulan por la banquina izquierda y atraviesan el puesto sin que se les realicen controles.

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“Es una empresa que no se la controla ni de ida ni a la vuelta”, sostuvo Zigarán al explicar los motivos de la presentación judicial.

El punto señalado es el puesto de control 28, ubicado sobre la ruta nacional 50, en un sector estratégico para la vigilancia de la circulación de mercaderías y el combate contra el contrabando en la frontera con Bolivia.

La denuncia adquiere relevancia por la ubicación de Aguas Blancas, localidad salteña situada junto a la frontera con Bolivia, en una zona históricamente vinculada al tránsito de mercaderías y al contrabando.

En ese contexto, el puesto de control mencionado por Zigarán forma parte del área de interés del Plan Güemes, el operativo de seguridad destinado a reforzar la vigilancia en la frontera norte del país.

El funcionario cuestionó que, mientras otros transportistas deben cumplir con los procedimientos de revisión, la empresa señalada presuntamente podría atravesar el control sin observaciones.

Por el momento, los hechos descriptos corresponden a las declaraciones del interventor municipal y a la denuncia que afirmó haber presentado. La existencia de eventuales incumplimientos deberá ser determinada por las autoridades competentes.

La presentación ante la Fiscalía Federal y el aviso al Ministerio de Transporte buscan que se investigue el funcionamiento de los controles en la ruta nacional 50 y se establezca si los servicios denunciados reciben un tratamiento diferente al del resto de los transportistas que operan en la zona.

Informe de Elisa Zamora