Investigan al exintendente de Aguas Blancas por presunto lavado de dinero

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El exintendente de Aguas Blancas, en Salta, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso su prisión preventiva por dos meses y fijó un plazo de seis meses para la investigación.

Según la fiscalía, Martínez habría utilizado el municipio para ocultar el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas, como el narcotráfico y el contrabando.

Tres contadores imputados habrían intervenido en el movimiento de dinero mediante empresas creadas o utilizadas para esas maniobras. También se investiga el presunto desvío de fondos municipales.

Otro de los imputados habría gestionado préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, a través de una carpintería que, según los fiscales, funcionaba como pantalla.

El juez ordenó peritajes sobre 35 teléfonos celulares secuestrados, además del análisis de documentación contable y otros dispositivos informáticos relacionados con la causa.

Informe de Elisa Zamora.