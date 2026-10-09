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Investigan al exintendente de Aguas Blancas por presunto lavado de dinero

Carlos “Conejo” Martínez quedó en prisión preventiva por dos meses. La fiscalía sospecha que usó el municipio para ocultar fondos del narcotráfico y el contrabando.

09/10/2026 | 17:07Redacción Cadena 3

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  1.

    Audio. Investigan al ex intendente de Aguas Blancas por presunta corrupción y narcotráfico

    Panorama Federal

    Episodios

El exintendente de Aguas Blancas, en Salta, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso su prisión preventiva por dos meses y fijó un plazo de seis meses para la investigación.

Según la fiscalía, Martínez habría utilizado el municipio para ocultar el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas, como el narcotráfico y el contrabando.

Tres contadores imputados habrían intervenido en el movimiento de dinero mediante empresas creadas o utilizadas para esas maniobras. También se investiga el presunto desvío de fondos municipales.

Otro de los imputados habría gestionado préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, a través de una carpintería que, según los fiscales, funcionaba como pantalla.

El juez ordenó peritajes sobre 35 teléfonos celulares secuestrados, además del análisis de documentación contable y otros dispositivos informáticos relacionados con la causa.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

1. ¿Qué se investiga?

Se investiga a Carlos Alfredo Conejo Martínez por presunto uso del municipio para ocultar fondos delictivos.

2. ¿Quién es el imputado principal?

El imputado principal es Carlos Alfredo Conejo Martínez, ex intendente de Aguas Blancas.

3. ¿Cuándo se inicia la investigación?

La investigación se inicia durante los próximos seis meses.

4. ¿Dónde se realizan los peritajes?

Los peritajes se realizarán sobre 35 teléfonos celulares secuestrados y documentación contable.

5. ¿Cómo se relacionan los contadores en el caso?

Tres contadores, ya imputados, están involucrados en el movimiento de dinero a través de empresas para desviar fondos municipales.

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