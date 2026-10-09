Denuncian "manoseo" de profesor a alumna frente a sus compañeros en una escuela rosarina

Un nuevo caso sacude a la comunidad educativa rosarina, puntualmente en la escuela Echeverría. Un grupo de madres denunció en Cadena 3 Rosario que un profesor de taller habría manoseado a una alumna de sexto grado en plena clase, frente a todos sus compañeros, y que la institución no informó lo sucedido a las familias. El episodio ocurrió el jueves por la tarde, pero recién trascendió a través de los propios chicos.

Según relataron las madres, el episodio se produjo alrededor de las 15. "El profesor, a modo de limpiar a una nena, la empezó a manosear", contaron. Sin embargo, la escuela no comunicó nada a los padres. "La nena la retira la mamá en horario de salida y ningún directivo fue capaz de llamarla y decirle: mirá mamá, acércate, vamos a charlar cuál es la situación", señalaron.

Las familias se enteraron de lo ocurrido recién a las 18, cuando sus hijos salieron de la escuela y les contaron lo que habían presenciado. "Nos enteramos por nuestros propios hijos", afirmaron. La escuela, en tanto, habría tomado conocimiento del hecho a las 15, pero no activó ningún protocolo de comunicación.

Este viernes, dijeron, el Ministerio de Educación citó a la mamá de la nena a una reunión con los directivos del colegio. Las demás madres se acercaron para acompañarla y conocer la respuesta oficial. Sin embargo, según denunciaron, lo único que hicieron fue labrar un acta sin nombre ni apellido del personal involucrado.

"Lo único que ponen es que el Ministerio iba a tomar las medidas, pero no ponen ni qué fue lo que sucedió, ni nombre y apellido de esta persona, ni qué cautelar van a tomar, ni si hay una denuncia", se quejaron.

Lo que comenzó como un hecho aislado se transformó en un escándalo mayor. "Nos vamos enterando de a poco que hay más casos de abuso, de toqueteo, en chicos que van desde cuarto a sexto grado", revelaron las madres.

Actividad alterada

Este viernes, las familias decidieron no enviar a sus hijos a clase. "Hoy hubo clases normales, salvo el grado de esta nena. Todas las mamás que estamos acá decidimos no traer a nuestros hijos porque ya desconfiamos", explicaron. Una de las madres fue categórica: "A mi hijo no lo mando más hasta que no recibamos una respuesta. Están corriendo peligro las criaturas".

Consultadas sobre si el profesor se encuentra en el establecimiento, las madres aseguraron tener versiones cruzadas. "Algunos chicos dicen que está dentro de la escuela. De hecho, pasó por al lado de nosotros y de oficiales de policía que estaban en la puerta", afirmaron.

La situación derivó en que la propia escuela convocara a personal policial para resguardar el edificio. "Nos damos cuenta de que la misma escuela está llamando a personal policial para que los resguarde de quién. Si nosotros no estamos violentando nada, simplemente queremos que nos den respuesta", se defendieron.

Las madres no solo reclaman información precisa sobre el hecho y el nombre del docente involucrado, sino que apuntan contra la conducción de la escuela. "Lo que tendrían que hacer es sacar a los directivos que están hoy en día. Cambiar la directiva. Esa es la primera medida que tienen que tomar", exigieron.

"Ni siquiera ellos sabían cómo se llama el profesor. No sabían nada. Hoy en día hasta los mismos directivos se tendrían que retirar de la institución, y el Ministerio dejar de avalar todas estas cosas", concluyeron.

Las familias permanecen en la puerta del colegio a la espera de una respuesta oficial. Mientras tanto, advierten que no enviarán a sus hijos hasta que se garanticen condiciones de seguridad y se esclarezca lo sucedido.

Informe de Agostina Meneghetti.