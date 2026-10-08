Convocatoria a policías retirados: ya hay 140 inscriptos y cobrarán "el doble"

La convocatoria del Gobierno de Santa Fe para reincorporar a policías retirados avanza a buen ritmo: en las primeras 24 horas, más de 140 exagentes se registraron para volver al servicio activo en distintos puntos de la provincia.

La medida se enmarca en la ley de emergencia y contempla la reincorporación temporal de personal retirado para reforzar las tareas operativas de seguridad. Según explicó a Cadena 3 Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, quienes sean seleccionados volverán a tener estado policial y percibirán un haber equivalente al doble de la jubilación que reciben actualmente.

“El personal que se aboca a esta convocatoria tendrá el derecho a percibir el doble de lo que actualmente cobra en carácter de haber previsional”, explicó la funcionaria.

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El mecanismo implica que, durante el período de reincorporación, se suspende el pago del haber jubilatorio y el agente vuelve a desempeñarse como personal activo de la Policía de Santa Fe. Una vez finalizadas las tareas asignadas, regresará a su condición de retirado y volverá a percibir su jubilación a través de la Caja de Jubilaciones.

La convocatoria alcanza a policías retirados de los 19 departamentos de la provincia. Si bien se prevé priorizar la prestación de servicios en Rosario y la ciudad de Santa Fe, el llamado tiene alcance provincial.

Los efectivos que sean seleccionados tendrán funciones operativas, principalmente vinculadas con tareas de custodia y prevención. Entre los destinos previstos se encuentra la vigilancia de edificios públicos, incluidos hospitales y otras dependencias que requieran presencia policial.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y la inscripción se realiza de manera online. Luego comenzará una etapa de evaluación de los postulantes, que incluirá el análisis de sus antecedentes y fojas de servicio, entrevistas personales y controles médicos y psicofísicos.

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De acuerdo con el procedimiento establecido, quienes avancen en las distintas instancias serán incluidos en una nómina de agentes en condiciones de ser reincorporados. La selección culminará con el correspondiente decreto del gobernador y, una vez formalizada la reincorporación, los efectivos deberán presentarse para recibir la asignación de sus funciones.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la respuesta inicial a la convocatoria y señalaron que se trata de una herramienta contemplada dentro de las medidas extraordinarias previstas por la emergencia en seguridad.

La propuesta constituye una nueva convocatoria para sumar temporalmente a policías retirados a las tareas de prevención y custodia en Santa Fe, con el objetivo de reforzar la presencia de personal activo en distintos puntos del territorio provincial.

Informe de Emiliano Guardia.