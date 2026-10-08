Los Caligaris sorprendieron en Patio Olmos y anticiparon la gran Caligaris Fest en Córdoba

Los Caligaris sorprendieron este jueves a quienes se encontraban en el Patio Olmos. La banda cordobesa irrumpió en el hall del tradicional centro comercial con música, baile y mucha energía para presentar, de manera especial, lo que será uno de sus grandes encuentros con el público local: la Caligaris Fest.

La presentación funcionó como una verdadera previa de lo que sucederá el próximo 7 de diciembre en Quality, en una propuesta que busca alejarse del formato tradicional de concierto para convertirse en una experiencia para toda la familia.

“Más que un concierto convencional, es una verdadera kermés”, anticiparon los integrantes de la banda, que invitaron al público a llegar temprano para disfrutar de todas las actividades previstas.

El evento tendrá sectores al aire libre y otros bajo techo, con música en vivo, bandas invitadas y diferentes propuestas que convertirán al predio en una suerte de parque de diversiones atravesado por el espíritu circense de Los Caligaris.

“Es como un parque de diversiones con un circo, todo junto al mismo tiempo”, describieron los músicos al hablar de una fiesta que retoma una propuesta que ya habían realizado en años anteriores.

El show de Los Caligaris será, según adelantaron, “la cereza de la torta”, pero no será el único atractivo de la jornada. La banda prepara además la participación de invitados especiales, una tradición que disfrutan especialmente cuando se presentan en Córdoba.

La idea es compartir escenario con artistas de distintos géneros. Puede haber representantes del folclore, el cuarteto o cualquier otro estilo musical. “Córdoba tiene mucho de eso y los Caligaris también tenemos mucho de eso”, explicaron, dejando abierta la puerta a nuevas sorpresas.

La fiesta comenzará aproximadamente a las 18, aunque la intención es que se extienda durante varias horas. Después del recital de Los Caligaris, un DJ continuará con la música para mantener encendida la celebración hasta altas horas de la noche.

“Hasta que nos echen, hasta que las velas no ardan”, bromearon los integrantes de la banda al ser consultados sobre el horario de finalización.

La fecha, además, tendrá un condimento especial: el 7 de diciembre será feriado, seguido por otro día no laborable, lo que permitirá extender el fin de semana y combinar los preparativos navideños con una jornada de música y diversión.

“Si no te querés perder el Disney cordobés que va a ser Caligaris Fest, andá a visitarnos el 7 de diciembre en Quality”, invitaron los músicos.

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Después de esta presentación en Patio Olmos, Los Caligaris continuarán con su agenda y saldrán de gira. Luego regresarán a Córdoba para reencontrarse con su público en una fiesta que promete recuperar el espíritu familiar y festivo que caracteriza a la banda.

La cita ya está marcada: 7 de diciembre, en Quality. Los Caligaris Fest espera a los cordobeses con música, invitados, juegos, circo y una celebración pensada para disfrutar desde temprano y hasta que termine la fiesta.

Informe de Celeste Benecchi