Santiago Sosa espera un gol clave en la semifinal entre Vasco da Gama y Boca Juniors

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- El centrocampista del Vasco da Gama, Santiago Sosa, exjugador de River y Racing, se mostró entusiasmado por el próximo enfrentamiento contra Boca Juniors en las semifinales de la Copa Sudamericana: "Espero que el primer gol llegue pronto; contra Boca sería lindo".

Estas declaraciones fueron realizadas por Sosa tras la victoria 2-1 ante Botafogo en condición de visitante. Al ser consultado sobre el crucial encuentro que se llevará a cabo el martes 13 a las 21:30 horas, Sosa comentó: "En Argentina tenemos que hacer un partido inteligente; es una cancha difícil, ellos vienen bien, hace varios partidos que no pierden; defensivamente tenemos que hacer un gran encuentro y, cuando tengamos la oportunidad, lastimarlos y concretar".

Por su parte, Facundo Colidio, otro exjugador de River que se encuentra en el Vasco, expresó su frustración por no poder participar en esta instancia. Colidio comentó: "Intentamos hablar con Conmebol, mandar comunicados, pruebas de que no jugué. Es que es una semifinal de Sudamericana; también insistí mucho en los cuartos de final, en octavos..."

Colidio, quien se perderá la llave que podría llevarlo a una nueva final, añadió: "Cuando llegué a Vasco era para poder jugar con Olimpia, no llegué por un reglamento de Conmebol. Creo que, injustamente, estoy afuera. Es algo que la organización debería rever en ese reglamento, lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River en octavos de final. Es algo ilógico que no pueda jugar con Vasco".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el atacante de 26 años había sido inscripto por River para jugar en la fase de octavos de final de la misma competencia, donde el "Millonario" fue eliminado por Independiente Santa Fe de Medellín en la tanda de penales, en condición de local.

La ausencia de Colidio no es la única mala noticia para el equipo de Río de Janeiro, que no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário, debido a que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por Conmebol para un choque en esta instancia.

A nivel reglamentario, Conmebol estipula que los partidos de semifinales de sus competencias deben disputarse en estadios que cuenten con una capacidad mínima de 30.000 espectadores. Sin embargo, el estadio donde Vasco hace de local solo tiene 20.419 localidades.