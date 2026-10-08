Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: horarios y partidos destacados

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Aldosivi y Sarmiento son los encargados de dar inicio a la duodécima fecha del Torneo Clausura, programada para este viernes a las 14:30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El encuentro será seguido por otros tres partidos, destacando la visita de Boca a Instituto a las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, donde intentará reducir la distancia con la "Gloria", que lidera la Zona A con 25 puntos. La terna arbitral estará encabezada por el árbitro Leandro Rey Hilfer, con el apoyo del VAR a cargo de Yamil Possi.

Además, Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe se medirá contra Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45, respectivamente, completando así la primera jornada del fin de semana.

El sábado se llevarán a cabo otros cuatro encuentros. La acción comenzará a las 15:45 con Barracas Central enfrentando a Huracán en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. A las 17:00, Central Córdoba se verá las caras con Estudiantes de La Plata, mientras que Tigre se enfrentará a Banfield a las 19:15.

Para cerrar la jornada, River Plate regresará a la competencia recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30 en el estadio El Monumental. Este partido será dirigido por Nazareno Arasa, con la asistencia del VAR de Fabrizio Llobet.

El domingo será el día más cargado en términos de partidos, comenzando a las 14:45 con el enfrentamiento entre San Lorenzo y Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro. Este duelo será dirigido por Bruno Amiconi, con el respaldo de Nahuel Viñas en el VAR.

A continuación, Rosario Central se enfrentará a Independiente Rivadavia a las 17:00, coincidiendo con el clásico entre Platense y Argentinos Juniors.

El día finalizará con Belgrano, el actual campeón, visitando a Racing en el Presidente Perón y Independiente viajando a Córdoba para jugar contra Talleres en el Mario Alberto Kempes, donde el partido será dirigido por Sebastián Zunino y Laura Fortunato en el VAR.

La fecha culminará el lunes con dos partidos: Lanús se medirá ante Vélez a las 16:00 y Gimnasia de Mendoza contra Newell's All Boys a las 18:30.