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Netflix presenta una nueva serie que explora el romance de Violet y Edmund Bridgerton

La nueva serie seguirá la historia de amor entre Violet, la matriarca de la familia, y el difunto Edmund Bridgerton durante su juventud.

08/10/2026 | 10:37Redacción Cadena 3

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Netflix anunció una precuela de Bridgerton: de qué tratará

FOTO: Netflix anunció una precuela de Bridgerton: de qué tratará

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Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- La plataforma Netflix ha revelado que se encuentra en proceso de desarrollo una precuela de su aclamada serie Bridgerton, que se centrará en la historia de amor entre Lady Violet, la matriarca de la familia, y Edmund Bridgerton.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la serie explorará los años jóvenes de la pareja y el romance que los catapultó a ser una de las familias más respetadas de la aristocracia, siguiendo el éxito de ‘La reina Charlotte: Una historia de Los Bridgerton’.

En las últimas horas, Netflix hizo oficial el anuncio a sus seguidores a través de una imagen promocional que muestra un retrato de la pareja, acompañado de un comunicado de Lady Whistledown.

"Querido y amable lector, esta autora le escribe con noticias muy emocionantes... Ha llegado el momento de centrar nuestra atención en la matriarca de nuestros queridos Bridgerton. Una nueva serie, que narra el romance de la joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, está en marcha", afirmaron desde Netflix.

"El amor que lo inició todo pronto será suyo para ver, querido lector. Esta autora se asegurará de informarle de cualquier novedad. Hasta entonces... Atentamente, Lady Whistledown", concluyó el comunicado.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno para esta nueva producción, ni se conocen los actores que interpretarán a la pareja.

Lo que se ha confirmado es que Shonda Rhimes y Nicholas Nardini serán los encargados del guion y desempeñarán roles como showrunners y productores ejecutivos. Tom Verica asumirá la dirección y también será productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers actuará como productora ejecutiva.

De manera paralela, Netflix está llevando a cabo la filmación de la quinta temporada de la serie en Londres, que se centrará en el romance de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling.

Lectura rápida

¿De qué trata la nueva serie?
Explora la historia de amor entre Violet y Edmund Bridgerton durante su juventud.

¿Quiénes son los protagonistas?
Lady Violet y el vizconde Edmund Bridgerton.

¿Quiénes están a cargo de la producción?
Shonda Rhimes y Nicholas Nardini son los showrunners y productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrena?
Aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

¿Qué más está haciendo Netflix?
La plataforma está filmando la quinta temporada de Bridgerton, enfocándose en Francesca y Michaela.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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