Imparable aluvión en Santiago de Chile: afectó zonas residenciales y arrastró autos y colectivos

Un aluvión en el barrio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile, generó este jueves a la tarde caos y numerosos inconvenientes. Esto ocurrió en medio de intensas precipitaciones, que no se esperaban en tal magnitud.

La situación se desató alrededor de las 17, cuando un fuerte torrente con tierra, barro y materiales avanzó por la avenida General Blanche, afectando sectores residenciales, universidades, colegios y una clínica.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el impacto del aluvión, que llevó autos y un colectivo de transporte público.

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?? AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) declara en acuartelamiento a toda la Institución y pone en alerta a los grupos de rescate USAR, GORA y GRIMP ante la emergencia por el sistema frontal que afecta a la capital. @Comandantecbs #BomberosSantiago https://t.co/mdUDGtGuTc — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 8, 2026

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"La gente se tuvo que subir sobre este bus para no morir”, relató la corresponsal de Cadena 3, Angie Gatica.

La Universidad de los Andes decidió mantener a sus alumnos dentro del campus, hasta que se restableciera el paso en las calles.

Debido al torrente, los autos se cruzaron en las calles y no se podía ni siquiera caminar.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni fallecidos, pero las autoridades trabajan en la evaluación de los daños y las personas afectadas.

El gobierno y la alcaldía de Las Condes instaron a la población a evitar acercarse a las áreas afectadas.

El sistema climático en Chile está inestable y ya hubo más de 117 milímetros de lluvia.

Informe de Angie Gatica.