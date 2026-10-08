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Imparable aluvión en Santiago de Chile: afectó zonas residenciales y arrastró autos y colectivos

Fue en barrio San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. En medio de intensas lluvias, un torrente con barro y materiales avanzó por avenida General Blanche. Pasó cerca de viviendas, universidades, colegios y una clínica. Video. 

08/10/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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Autos y buses, arrastrados como si fueran "juguetes".

FOTO: Autos y buses, arrastrados como si fueran "juguetes".

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    Audio. Imparable aluvión en Santiago de Chile: afectó zonas residenciales y arrastró autos y colectivos

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Un aluvión en el barrio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile, generó este jueves a la tarde caos y numerosos inconvenientes. Esto ocurrió en medio de intensas precipitaciones, que no se esperaban en tal magnitud.

La situación se desató alrededor de las 17, cuando un fuerte torrente con tierra, barro y materiales avanzó por la avenida General Blanche, afectando sectores residenciales, universidades, colegios y una clínica.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el impacto del aluvión, que llevó autos y un colectivo de transporte público. 

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"La gente se tuvo que subir sobre este bus para no morir”, relató la corresponsal de Cadena 3, Angie Gatica.

La Universidad de los Andes decidió mantener a sus alumnos dentro del campus, hasta que se restableciera el paso en las calles. 

Debido al torrente, los autos se cruzaron en las calles y no se podía ni siquiera caminar.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni fallecidos, pero las autoridades trabajan en la evaluación de los daños y las personas afectadas. 

El gobierno y la alcaldía de Las Condes instaron a la población a evitar acercarse a las áreas afectadas. 

El sistema climático en Chile está inestable y ya hubo más de 117 milímetros de lluvia.

Informe de Angie Gatica.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Santiago de Chile? Un aluvión en el barrio San Carlos de Apoquindo generó caos y daños debido a intensas precipitaciones.

¿Quién reportó la situación? La corresponsal de Cadena 3, Angie Gatica, informó sobre el evento y sus consecuencias.

¿Cuándo sucedió el aluvión? El aluvión se desató alrededor de las 17 del jueves.

¿Dónde se produjo el aluvión? En el barrio San Carlos de Apoquindo, específicamente en la avenida General Blanche.

¿Por qué se generó el aluvión? Debido a intensas precipitaciones que superaron los 117 milímetros de lluvia en Chile.

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