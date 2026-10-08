Consumo en caída libre en julio y rebote incompleto en agosto: la economía muestra señales mixtas

El consumo en Argentina atraviesa un momento de fuerte volatilidad. Según el último informe de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, julio fue el peor mes del año para la mayoría de los indicadores de actividad y consumo. Dieciséis de dieciocho variables cayeron. Agosto mostró un rebote, pero insuficiente para compensar el deterioro anterior.

Nicolás Cámpoli, analista senior de Ecosur, explicó los números a Cadena 3 y ofreció un panorama matizado: hay recuperación en algunos segmentos, pero la tendencia general sigue siendo frágil.

Julio, el mes más duro

“En lo que son los últimos meses de este año, lo que vemos es una caída generalizada del consumo en julio, en línea con los datos de actividad de INDEC, que fueron bastante malos”, señaló Cámpoli.

El semáforo de indicadores que elabora la fundación confirma el diagnóstico: 16 de 18 categorías registraron bajas. El gobierno atribuyó parte del deterioro a factores puntuales, como el impacto del Mundial y una menor demanda energética de la industria. Sin embargo, los datos muestran un debilitamiento más amplio de la actividad.

Agosto: rebote, pero no recuperación plena

En agosto la foto cambió. De los 12 indicadores disponibles, ocho mejoraron. Cámpoli fue cauteloso al interpretar el dato: “En agosto se ve un rebote. Parte de este rebote es rebote. No creemos que vaya a compensar toda la caída de julio”.

La actividad, según el analista, se muestra volátil. “En un mes nos dan caída, otro mes nos dan aumentos. Hay que esperar para ver realmente cuál es la tendencia”.

Heterogeneidad interanual: quiénes ganan y quiénes pierden

Cuando se comparan los números con el mismo período del año anterior, el panorama se vuelve más complejo. No todos los segmentos se comportan igual.

Los que caen con fuerza:

Consumo de carne vacuna: -13,2%

E-commerce con tarjeta de crédito: -12%

Patentamiento de autos: casi -11%

Préstamos de consumo: -9,6%

Ventas en supermercados y centros comerciales (a nivel nacional)

Los que crecen:

Patentamiento de motos: +35%

Consumo de carne porcina: +14,3%

Venta de leche fluida: +6,7%

Confianza del consumidor: +3,4%

Venta de leche en polvo: +3,3%

Cámpoli explicó el desplazamiento en el consumo de carnes por una lógica de precios: “Probablemente haya un efecto de que aumente el precio de la carne de vaca, entonces seguramente se sustituye parte de la carne de vaca por otras carnes, de pollo y porcina”.

El dato del e-commerce resulta especialmente llamativo. A pesar de la narrativa de que el comercio digital avanza a costa de los locales físicos, las operaciones con tarjeta de crédito por ese canal cayeron más de 12% interanual.

Septiembre: señales todavía insuficientes

Los datos de septiembre son escasos y contradictorios. Los patentamientos de autos y motos crecieron y la confianza del consumidor mejoró.

Sin embargo, las ventas minoristas medidas por CAME volvieron a caer en la comparación mensual y los préstamos al consumo no se recuperaron.

“Tenemos pocos datos como para decir si en septiembre va a volver a aumentar y recuperar la caída de julio”, reconoció Cámpoli.

Un escenario que exige cautela

El analista sostuvo que, a pesar de la fuerte contracción de julio, es probable que la economía termine el año con un crecimiento algo superior al que proyectaban los últimos datos de actividad. Pero advirtió que la volatilidad obliga a mirar con prudencia.

La foto que deja el informe de Ecosur es clara: el consumo no se derrumbó de manera uniforme. Hay sectores que resisten y otros que se reconfiguran por precio. El rebote de agosto existió, pero todavía no alcanza para hablar de una recuperación consolidada.

El último tramo del año será clave para definir si la tendencia se estabiliza o si la debilidad de julio deja marcas más profundas.

Entrevista de Sergio Suppo.