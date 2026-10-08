Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 8 de octubre

En el marco de una jornada intensa en los mercados, este jueves 8 de octubre las cotizaciones del dólar muestran un panorama complejo y dinámico. El dólar oficial se encuentra en 1.540 pesos para la venta y 1.490 pesos para la compra, cifras que reflejan las políticas cambiarias y la situación económica del país.

Por otro lado, el dólar blue, que es la cotización informal, llega a 1.545 pesos para la venta y 1.525 pesos para la compra. Esta diferencia con el dólar oficial se ha ampliado en las últimas semanas y es un reflejo de la incertidumbre macroeconómica y el control de cambios que persiste en Argentina.

También es relevante considerar el dólar mayorista, que se encuentra en 1.518 pesos para la venta y 1.509 pesos para la compra. Esta cotización se utiliza principalmente para las operaciones comerciales y es un indicador importante para las empresas. Las empresas suelen referirse a este valor para determinar sus costos y precios en el mercado interno.

En el ámbito de las inversiones, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a 1.609,5 pesos para la venta y ambos tipos de cambio de esta modalidad se utilizan para las operaciones con títulos en el extranjero. Esto se ha incrementado recientemente debido a la necesidad de muchos inversores de proteger sus activos ante la depreciación del peso.

A su vez, el dólar cripto también refleja una alta cotización, situándose en 1.610,57 pesos para la venta. Este mercado ha cobrado fuerza entre los argentinos que buscan alternativas para preservar su dinero.

Otro aspecto a destacar es el uso de la tarjeta, cuyas operaciones generan un dólar a 2.002 pesos para la venta y 1.937 pesos para la compra, un precio que se aplica en costos de viajes al exterior y compras en divisas.

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son impactadas por múltiples factores, incluyendo la oferta y demanda en el mercado cambiario, las políticas del gobierno y la confianza de los inversores. La inflación y la inestabilidad económica en general también juegan un papel crucial en la determinación del precio del dólar.