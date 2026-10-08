Mendoza: advierten que las lluvias podrían favorecer enfermedades en los viñedos

Las lluvias previstas en Mendoza podrían aumentar la incidencia de enfermedades en los cultivos, especialmente en los viñedos. Desde el INTA advirtieron que la mayor humedad y la permanencia de agua sobre las hojas generan condiciones favorables para su desarrollo.

Claudio Galmarini, director del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA, señaló que los productores deberán reforzar las medidas preventivas para reducir el impacto sobre la producción.

“La humedad y el agua libre en hoja va a favorecer el desarrollo de enfermedades causadas por hongos”, explicó. En el caso de la vid, advirtió sobre una posible mayor incidencia de peronóspora y botritis.

Ante ese escenario, Galmarini planteó la necesidad de anticiparse: “Va a haber que hacer mayor número de aplicaciones preventivas de productos fitosanitarios y hay que estar preparado para eso”.

El especialista remarcó que una respuesta tardía podría dificultar el control de las enfermedades y agravar sus efectos sobre los cultivos. “Si reaccionamos tarde, después no vamos a poder aliviar las consecuencias negativas, por ejemplo, de estas enfermedades criptogámicas”, sostuvo.

Además, recomendó mantener limpios los canales internos de las fincas para facilitar el escurrimiento del agua, prevenir desbordes y evitar anegamientos.

Informe de Facundo Di María.