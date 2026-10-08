Violentos enfrentamientos entre futbolistas de Atlético Tucumán y Talleres en Reserva

FOTO: Los planteles de Atlético Tucumán y Talleres, a las piñas.

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) - Los jugadores de Atlético Tucumán y Talleres protagonizaron un violento enfrentamiento durante el partido del Torneo Proyección de Reserva. El conflicto se desencadenó en los instantes finales del encuentro, que el equipo local ganaba 2 a 0.

La trifulca se desató fuera del campo de juego, cerca del alambrado donde se encontraban familiares e hinchas. Este sector se convirtió en el escenario de la pelea entre los futbolistas de ambos clubes, quienes se vieron envueltos en una situación caótica.

El incidente tuvo su origen en el segundo gol de Atlético, cuando el tiempo se agotaba. Los jugadores de Talleres protestaron, argumentando que la pelota no había cruzado completamente la línea tras impactar en el travesaño. A pesar de las reclamaciones, el árbitro validó el gol y marcó el 2 a 0 a favor del local.

A partir de ese momento, el juego se tornó incontrolable. Los enfrentamientos comenzaron en el minuto 49 del segundo tiempo, justo antes de que el árbitro decidiera finalizar el partido debido a la violencia desatada. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos clubes se involucraron en una pelea brutal.

Durante el tumulto, varias personas ajenas al conflicto fueron empujadas contra el alambrado, lo que generó aún más tensión. Ante la gravedad de la situación, el árbitro optó por dar por concluido el partido, manteniendo el resultado de 2 a 0 para Atlético Tucumán.

La situación no terminó allí, ya que luego del partido, los futbolistas de Talleres intentaron acceder a los vestuarios de Atlético Tucumán, lo que pudo ser evitado gracias a la intervención del cuerpo técnico. De este modo, se logró frenar una posible escalada de violencia tras el encuentro.