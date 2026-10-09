En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Rosario presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 15°. Se espera una jornada fresca y húmeda, con vientos moderados del sur.

09/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para este viernes 9 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad alta y el cielo nublado caracterizarán la jornada, sin probabilidades de lluvias significativas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el sábado 10 de octubre se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con probabilidad de light rain. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 21°, con scattered clouds. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con few clouds. El martes 13 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con broken clouds. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con overcast clouds.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf