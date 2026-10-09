Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para este viernes 9 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad alta y el cielo nublado caracterizarán la jornada, sin probabilidades de lluvias significativas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el sábado 10 de octubre se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con probabilidad de light rain. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 21°, con scattered clouds. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con few clouds. El martes 13 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con broken clouds. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con overcast clouds.