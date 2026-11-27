Prisión preventiva para el menor implicado en el crimen del repartidor en Córdoba
Se trata de un joven de 17 años. Se solicitó que se disponga la misma medida procesal contra el adulto.
FOTO: Prisión preventiva para el menor implicado en el crimen del repartidor en Córdoba
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6 ha informado que se ha dictado la prisión preventiva para el menor arrestado en relación al crimen de Mauro Darío Quinteros, un repartidor asesinado a mediados de noviembre en la provincia de Córdoba.
A través de un comunicado oficial, se detalló que, gracias a los avances en la investigación, se ha logrado obtener "un mayor nivel probatorio que ha llevado a solicitar a la jueza en lo Penal Juvenil la prisión preventiva del joven de 17 años, quien supuestamente realizó el disparo".
En cuanto a Ulises Molina, el otro detenido, que es mayor de edad, el fiscal ha solicitado a la jueza de Control y Faltas que también se ordene su prisión preventiva.
Además, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba ha informado que ambos implicados declararon los días 24 y 25 de noviembre, lo que condujo a esta medida judicial. Se ha decidido cambiar la calificación legal del hecho a robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.
El trágico suceso tuvo lugar el miércoles por la noche en el barrio Alta Córdoba, donde la víctima intentó intervenir al observar que un delincuente estaba intentando robar a dos menores de 14 años. Al interponerse, recibió un disparo en el pecho, lo que resultó en su muerte en el lugar.
La investigación está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, de la Fiscalía del Distrito 3, quien ha implementado diversas acciones para dar con los responsables del crimen.
Quinteros trabajaba para una conocida aplicación de delivery y mantenía una relación de pareja desde hacía 16 años con una mujer que también se dedicaba a la entrega de pedidos.
Lectura rápida
¿Qué medida se dictó para el menor?
Se dictó prisión preventiva para el menor de 17 años detenido por el crimen del repartidor.
¿Quién es la víctima?
La víctima es Mauro Darío Quinteros, un repartidor asesinado en Córdoba.
¿Qué ocurrió el 24 y 25 de noviembre?
Ambos implicados declararon en esos días, lo que llevó a la medida judicial.
¿Dónde ocurrió el crimen?
El crimen tuvo lugar en el barrio Alta Córdoba.
¿Cuál fue la causa de la muerte de Quinteros?
Quinteros murió tras recibir un disparo en el pecho al intentar intervenir en un robo.
[Fuente: Noticias Argentinas]