FOTO: Prisión preventiva para el menor implicado en el crimen del repartidor en Córdoba

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6 ha informado que se ha dictado la prisión preventiva para el menor arrestado en relación al crimen de Mauro Darío Quinteros, un repartidor asesinado a mediados de noviembre en la provincia de Córdoba.

A través de un comunicado oficial, se detalló que, gracias a los avances en la investigación, se ha logrado obtener "un mayor nivel probatorio que ha llevado a solicitar a la jueza en lo Penal Juvenil la prisión preventiva del joven de 17 años, quien supuestamente realizó el disparo".

En cuanto a Ulises Molina, el otro detenido, que es mayor de edad, el fiscal ha solicitado a la jueza de Control y Faltas que también se ordene su prisión preventiva.

Además, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba ha informado que ambos implicados declararon los días 24 y 25 de noviembre, lo que condujo a esta medida judicial. Se ha decidido cambiar la calificación legal del hecho a robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.

El trágico suceso tuvo lugar el miércoles por la noche en el barrio Alta Córdoba, donde la víctima intentó intervenir al observar que un delincuente estaba intentando robar a dos menores de 14 años. Al interponerse, recibió un disparo en el pecho, lo que resultó en su muerte en el lugar.

La investigación está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, de la Fiscalía del Distrito 3, quien ha implementado diversas acciones para dar con los responsables del crimen.

Quinteros trabajaba para una conocida aplicación de delivery y mantenía una relación de pareja desde hacía 16 años con una mujer que también se dedicaba a la entrega de pedidos.