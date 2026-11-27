FOTO: La Copa Libertadores, el trofeo más preciado del fútbol de América.

Por Claudio Giglioni

En un reflexivo editorial emitido este viernes en Cadena 3, el comentarista deportivo Claudio Giglioni analizó el lugar inigualable que ocupa la Copa Libertadores de América en el panorama futbolístico continental.

Giglioni señaló que, aunque la organización institucional y administrativa del fútbol actual ha concebido e impreso títulos y campeones a mansalva, ninguna competencia se compara con la mística de la Libertadores.

A pesar de que la gente acude a todas las finales y celebra los distintos trofeos, el periodista remarcó que existen jerarquías claras entre los títulos, ubicando a este certamen en una categoría superior.

Para graficar su escala, el analista comparó a la competencia con "el pico del Aconcagua erigiéndose en el macizo andino, elevándose por encima de cualquier campaña de marketing o tendencia superficial".

Destacó, además, que el torneo sostiene su liderazgo, porque pesa en la pasión del futbolero con un atributo que cotiza a un valor incalculable: el peso de la historia y el prestigio.

Al respecto, recordó que, incluso al consultar a hinchas de grandes clubes que disputan otros torneos como la Copa Sudamericana o la Recopa, el anhelo prioritario e insustituible siempre continúa siendo ganar la Libertadores.

Asimismo, Giglioni contrapuso la tradición continental frente a la constante creación de finales improvisadas en destinos lejanos, como Dubái, o copas de ocasión gestadas por dirigentes.

Explicó que unas pocas manos levantadas en un escritorio pueden armar un campeonato rápido, pero subrayó que la verdadera gloria no se puede impostar.

Para el comentarista, la auténtica grandeza futbolística no surge de acuerdos administrativos, sino del valor legítimo que la historia le otorga a una competencia.

Recurriendo a una metáfora joyera, el periodista definió al certamen como la gema máxima del deporte sudamericano: "Si los trofeos son diamantes, la Copa Libertadores representa el corazón de la reina y el diamante total".

Giglioni afirmó que, más allá de las redes sociales, las modas de los influencers o los vaivenes del momento, la Libertadores posee un quilate real, que resulta imposible de fingir.

De hecho, enfatizó que su sola presencia es tan aplastante que, cuando la copa entra en juego, hace sentir a todos los demás torneos como si estuvieran en Liliput.

En conclusión, Giglioni reafirmó que la Copa Libertadores emerge por encima de cualquier torneo moderno gracias al profundo arraigo emocional y el respeto que genera en cada futbolero.

Su historia, su mística y su peso simbólico la consolidan como el objetivo supremo del continente, donde la gloria se mide con la vara de la tradición y el prestigio deportivo.