Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 27 de noviembre
Este viernes 27 de noviembre, Rosario presenta un día cálido con temperaturas que alcanzarán los 29°. La humedad es del 40% y el cielo se mantendrá despejado.
FOTO: Estado del tiempo en Rosario para el 27 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se encuentra en un 40%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte.
El clima hoy viernes 27 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 4 m/s. La humedad se mantendrá en un 40%, y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable en Rosario.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas en ascenso. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 36°, con cielo nublado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 38°, con algunas nubes. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 24° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado.