Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se encuentra en un 40%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 4 m/s. La humedad se mantendrá en un 40%, y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable en Rosario.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas en ascenso. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 36°, con cielo nublado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 38°, con algunas nubes. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 24° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado.