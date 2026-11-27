Franco Colapinto protagonizó un cruce en pista con Carlos Sainz durante los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine superó al español de Williams con una maniobra al límite al final de la recta principal y generó el malestar de su rival, que luego lo criticó públicamente.

El episodio ocurrió a falta de 11 minutos para el cierre de la práctica, cuando se formó un tren de tres monoplazas entre Colapinto, Sainz y George Russell, de Mercedes.

Al llegar a la primera curva, el argentino estiró la frenada y se lanzó por el interior para superar al Williams. Sainz se desplazó levemente hacia el exterior para evitar el contacto. Russell, que venía detrás, observó la maniobra y reaccionó con sorpresa: “¡Oh, wow! Jaja”.

La acción no le cayó bien al español, que consideró excesivo el comportamiento de Colapinto para una sesión de entrenamientos libres.

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La crítica de Sainz: “Corre como si fuera domingo”

Después de la práctica, Sainz expresó su enojo por la maniobra y aseguró que no es la primera vez que tiene dificultades con el argentino durante los viernes de actividad.

“Ya van un par de viernes en los que Franco me está complicando un poco las cosas. No entiendo qué está haciendo los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que simplemente es joven”, manifestó en diálogo con el portal especializado Motorsport.

Consultado sobre la posibilidad de conversar con el piloto de Alpine para aclarar la situación, el español no descartó hacerlo.

“Puede ser que tenga que hablar con él”, respondió, según reprodujo el diario español Marca.

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??|| Carlos Sainz cuestionó la maniobra de Franco Colapinto en la FP2 Cuando a Carlos le preguntaron por la maniobra, respondió: "Ya van un par de viernes en los que Franco me lo ha puesto un poco difícil. No entiendo qué hace los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que es joven". #F1 #QatarGP #Colapinto #Sainz https://t.co/GnEpjMZ60j — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 27, 2026

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Colapinto le restó importancia y apuntó a los problemas de Alpine

Por su parte, el argentino también se refirió a lo sucedido, aunque evitó profundizar en el cruce con Sainz. En sus declaraciones a ESPN, puso el foco en el rendimiento de su monoplaza y en las dificultades que tuvo durante la segunda práctica.

“En la defensa estamos bien. Pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto”, analizó Colapinto, en referencia también a su defensa ante Oscar Piastri, de McLaren.

El piloto de Alpine explicó que los cambios realizados entre la primera y la segunda sesión no dieron el resultado esperado y que tuvo inconvenientes con los frenos.

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“FP1 fue un poco mejor. Para la FP2 hicimos unos cambios, pero fue mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después mucho quilombo con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas”, explicó.

Además, señaló que no pudo completar una simulación de clasificación con poco combustible y neumáticos blandos, por lo que el equipo todavía tiene trabajo por delante para encontrar el equilibrio del auto.

“No estamos cómodos con el auto y no se siente bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta para mañana”, agregó.

Cómo les fue a Colapinto y Sainz en los entrenamientos de Qatar

El argentino terminó el primer día de actividad con el 12° puesto en la primera práctica y el 15° en la segunda. En el entrenamiento inicial marcó un tiempo de 1:25.409, a 0,535 segundos de su compañero Pierre Gasly, que fue décimo.

En la segunda sesión registró 1:25.733 y quedó a 0,969 segundos del francés, quien finalizó 12° con un tiempo de 1:24.764. Colapinto no pudo completar una vuelta rápida con neumáticos blandos debido a que debió abortar su intento tras el despiste de Gasly, que provocó una bandera roja.

El francés perdió el control de su Alpine y terminó detenido en la cama de grava, por lo que no pudo continuar con la práctica. El incidente condicionó el trabajo de los equipos y redujo las oportunidades para realizar simulaciones de clasificación.

Sainz, en tanto, finalizó 16° en la segunda sesión, detrás de su compañero Alex Albon, que ocupó el puesto 14. En el primer entrenamiento, el español había terminado 18°, también por detrás del tailandés, que fue 16°.

El cronograma del Gran Premio de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado con la última práctica libre, prevista para las 11.30, hora argentina. La clasificación se disputará desde las 15, mientras que la carrera principal se largará el domingo a las 13.

La competencia tendrá 57 vueltas programadas en el Circuito Internacional de Lusail, donde Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine después de un primer día complicado y de encontrar una puesta a punto que le permita ser más competitivo.