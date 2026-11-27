Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
El sorteo número 26625 de la Quiniela Nocturna se realizó el viernes 27 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0300, que se interpreta como "A primera (Huevos)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26625 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0300, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0300
2° 3752
3° 8395
4° 3286
5° 3580
6° 2434
7° 8196
8° 4883
9° 6407
10° 5638
11° 6008
12° 7428
13° 1137
14° 3250
15° 0051
16° 2817
17° 7620
18° 6202
19° 3747
20° 8834
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26625 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0300.
¿Qué significa el número 0300?
Se interpreta como "A primera (Huevos)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 0300, 3752, 8395, entre otros.