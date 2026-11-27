Alerta meteorológica hoy por tormentas fuertes en seis provincias: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos climáticos adversos para este viernes 27 de noviembre. Misiones permanece bajo alerta naranja por ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo, mientras que otras cinco jurisdicciones registran nivel amarillo.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este viernes 27 de noviembre un sistema de alertas tempranas de niveles naranja y amarillo por tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del territorio argentino.
El reporte abarca sectores del noreste y del noroeste del país, con previsión de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
Alerta naranja por tormentas severas en Misiones
De acuerdo con el informe oficial del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la situación de mayor complejidad se concentra en zonas de la provincia de Misiones, donde rige una alerta naranja.
Para esta región se pronostican tormentas aisladas, algunas de carácter fuerte o severo. El fenómeno estará acompañado por:
-Abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual.
-Ráfagas de viento intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
-Frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo de diversos tamaños.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas
En paralelo, el SMN estableció una alerta amarilla para sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, San Juan, La Rioja y Catamarca.
En estas jurisdicciones se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Según el parte meteorológico, los eventos incluirán ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en áreas localizadas.
Pronóstico del tiempo para el AMBA
Por fuera del área bajo alerta meteorológica, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta condiciones de estabilidad para este viernes. La jornada inició con cielo despejado y se mantendrá parcialmente nublado, con un ambiente de agradable a caluroso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 31 °C.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas de niveles naranja y amarillo por tormentas en varias provincias argentinas.
¿Quién emitió el informe sobre las tormentas? El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que depende del Ministerio de Defensa.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Las alertas fueron difundidas el viernes 27 de noviembre.
¿Dónde se prevén las tormentas severas? Las tormentas severas están concentradas en la provincia de Misiones.
¿Por qué se emiten las alertas? Las alertas se emiten debido a la previsión de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en varias provincias.