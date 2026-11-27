FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este viernes 27 de noviembre un sistema de alertas tempranas de niveles naranja y amarillo por tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del territorio argentino.

El reporte abarca sectores del noreste y del noroeste del país, con previsión de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Alerta naranja por tormentas severas en Misiones

De acuerdo con el informe oficial del organismo dependiente del Ministerio de Defensa , la situación de mayor complejidad se concentra en zonas de la provincia de Misiones , donde rige una alerta naranja.

Para esta región se pronostican tormentas aisladas, algunas de carácter fuerte o severo. El fenómeno estará acompañado por:

-Abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual.

-Ráfagas de viento intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

-Frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo de diversos tamaños.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

En paralelo, el SMN estableció una alerta amarilla para sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, San Juan, La Rioja y Catamarca.

En estas jurisdicciones se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Según el parte meteorológico, los eventos incluirán ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en áreas localizadas.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

Por fuera del área bajo alerta meteorológica, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta condiciones de estabilidad para este viernes. La jornada inició con cielo despejado y se mantendrá parcialmente nublado, con un ambiente de agradable a caluroso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 31 °C.