Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Nottingham Forest logró una victoria de 3 a 2 frente al Chelsea este viernes, marcando el comienzo de la fecha 12 de la Premier League y profundizando la crisis del equipo dirigido por Xabi Alonso, que ya encadena su tercera derrota consecutiva.

Este triunfo permitió al conjunto local distanciarse de la zona de descenso, mientras que Emiliano Martínez enfrentó una jornada complicada tanto en el aspecto deportivo como en la recepción por parte de la afición.

El primer tiempo fue bastante escaso en acciones, pero el local se adelantó rápidamente y controló a los visitantes. A los 5 minutos, Daniel Muñoz realizó un pase al área, y tras una asistencia del colombiano, Igor Jesus conectó una volea que se alojó en el ángulo izquierdo del arco defendido por el Dibu Martínez.

El segundo tiempo fue más dinámico y estuvo marcado por errores. Apenas comenzó, Wesley Fofana cometió una falta dentro del área sobre Liam Delap, lo que resultó en un penal a favor de Nottingham Forest.

Morgan Gibbs-White ejecutó el penal y aumentó la ventaja a 2 a 0, pero Chelsea no tardó en descontar a los 9 minutos del segundo tiempo: Pedro Neto remató desde media distancia, el balón desvió en Jair y quedó a disposición de Emanuel Emegha, quien definió en un mano a mano contra Matz Sels.

A pesar de estar a un gol, el equipo visitante volvió a ceder espacios y el local amplió su ventaja gracias a una definición de Gibbs-White tras una asistencia de Xaver Schlager ante la salida del arquero argentino.

En los momentos finales del encuentro, un centro de Pedro Neto permitió a Emegha marcar su segundo tanto de la noche, aunque la reacción del Chelsea no fue suficiente para evitar la derrota.

Durante el partido, la hinchada de Nottingham Forest dedicó una silbatina generalizada al Dibu Martínez, aunque no se conoció un motivo oficial para los abucheos hacia el campeón del mundo en Qatar 2022.

El público local también mostró su descontento hacia otros jugadores visitantes, incluido Wesley Fofana, pero la mayor hostilidad se centró en el arquero marplatense, en un contexto que algunos asocian con el cruce entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo.