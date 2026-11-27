Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes, una temperatura de 27° y una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 34%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para este viernes 27 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un ambiente cálido y seco durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 33°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 34°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 31°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas.