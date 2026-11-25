Fernando "Turco" Genesir y Gabriel "Alambre" Jarmolczuk reciben los primeros mensajes de oyentes sobre luces extrañas en Capilla del Monte. Desde la ruta 38, Tomás Villagra intenta comprobar qué está sucediendo. Entonces hace escuchar el testimonio de un puestero: antes del resplandor, todo el cerro había quedado en silencio.

Los reportes comienzan a llegar a la red de corresponsales de Cadena 3. Hay cortes de luz, un operativo policial y cada vez más preguntas. Lo que parecía una mañana habitual de radio se convierte en el comienzo de una historia que ninguno de sus protagonistas había previsto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Escuchá el capítulo 1: «Resplandor en Capilla del Monte».

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Invasión en las Sierras es una ficción sonora original de Cadena 3 en cuatro capítulos. Sus conductores, periodistas y corresponsales interpretan una cobertura imaginaria, narrada con el ritmo y los recursos de la radio en vivo.

Elenco y equipo de la serie

Protagonistas: Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra.

Elenco: Sergio Suppo, Juan Federico, Agustina Vivanco, Alberto Lotuf, Adrián Simioni, Abelardo Fonseca, Bárbara Anderson, Cynthia Zak, Chema Forte, Silvina Ledesma, Agustín Dadamio, Facundo Dimaría, Federico Albarenque, Gustavo Vinderola, Paul Guzmán, Emanuel Manitta, Romina Villa y Carina Savelli.

Participaciones especiales: Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas, Rodolfo Barili, Germán Daffunchio, Carolina Amoroso, José Luis Serrano, Chiqui Abecasis e Iván Ramírez.

Locución y actuación: Nora Covassi. Narración y voz institucional: Fernando Zavala. Dirección actoral: Gabriel Coba. Diseño sonoro, edición, montaje y masterización: Waldo Sandoval. Creación, guion y dirección general: Marcos Calligaris.

Estreno: miércoles 25 de noviembre, a las 16:10, en Viva la Radio y en todas las plataformas.