Invasión en las Sierras: escuchá el capítulo 1, "Resplandor en Capilla del Monte"
Los perros dejan de ladrar antes de que aparezca la luz verde. Una llamada desde las sierras pone en marcha una cobertura que nadie sabe todavía cómo explicar.
25/11/2026 | 14:37Redacción Cadena 3
FOTO: Resplandor en Capilla del Monte - Capítulo I
Fernando "Turco" Genesir y Gabriel "Alambre" Jarmolczuk reciben los primeros mensajes de oyentes sobre luces extrañas en Capilla del Monte. Desde la ruta 38, Tomás Villagra intenta comprobar qué está sucediendo. Entonces hace escuchar el testimonio de un puestero: antes del resplandor, todo el cerro había quedado en silencio.
Los reportes comienzan a llegar a la red de corresponsales de Cadena 3. Hay cortes de luz, un operativo policial y cada vez más preguntas. Lo que parecía una mañana habitual de radio se convierte en el comienzo de una historia que ninguno de sus protagonistas había previsto.
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Temporada 1. Cadena 3 estrena "Invasión en las Sierras", una ficción sonora con elenco estelar
La producción de cuatro capítulos llegará el miércoles 25 de noviembre a todas las plataformas de Cadena 3. Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas y Rodolfo Barili, entre otras figuras, participan de una historia de misterio y suspenso ambientada en Córdoba.
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Escuchá el capítulo 1: «Resplandor en Capilla del Monte».
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Invasión en las Sierras es una ficción sonora original de Cadena 3 en cuatro capítulos. Sus conductores, periodistas y corresponsales interpretan una cobertura imaginaria, narrada con el ritmo y los recursos de la radio en vivo.
Elenco y equipo de la serie
Protagonistas: Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra.
Elenco: Sergio Suppo, Juan Federico, Agustina Vivanco, Alberto Lotuf, Adrián Simioni, Abelardo Fonseca, Bárbara Anderson, Cynthia Zak, Chema Forte, Silvina Ledesma, Agustín Dadamio, Facundo Dimaría, Federico Albarenque, Gustavo Vinderola, Paul Guzmán, Emanuel Manitta, Romina Villa y Carina Savelli.
Participaciones especiales: Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas, Rodolfo Barili, Germán Daffunchio, Carolina Amoroso, José Luis Serrano, Chiqui Abecasis e Iván Ramírez.
Locución y actuación: Nora Covassi. Narración y voz institucional: Fernando Zavala. Dirección actoral: Gabriel Coba. Diseño sonoro, edición, montaje y masterización: Waldo Sandoval. Creación, guion y dirección general: Marcos Calligaris.
Estreno: miércoles 25 de noviembre, a las 16:10, en Viva la Radio y en todas las plataformas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Capilla del Monte? Se reportaron luces extrañas y cortes de luz, generando un operativo policial.
¿Quiénes son los protagonistas? Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra.
¿Cuándo se estrena la ficción sonora? El estreno es el miércoles 25 de noviembre a las 16:10.
¿Dónde se puede escuchar? En Viva la Radio y en todas las plataformas, incluido Spotify.
¿Por qué es relevante este evento? Transforma una mañana habitual de radio en una historia inesperada con múltiples preguntas.