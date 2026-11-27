El clima en Santa Fe para este viernes 27 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se encuentra en un 46%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. El viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el este, permitiendo una buena visibilidad de hasta 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 29°. Estas condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la temperatura elevada.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 28 de noviembre la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo despejado. El domingo 29, la mínima descenderá a 18° y la máxima alcanzará los 34°, con nubes cubriendo parcialmente el cielo. El lunes 30, se espera una mínima de 20° y una máxima de 37°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 24° y la máxima de 31°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, el clima en Santa Fe se mantendrá cálido y mayormente despejado durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 37°. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones ante el calor.