Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 27 de noviembre
Este viernes 27 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 29°. Se espera un cielo con algunas nubes dispersas y condiciones estables durante la jornada.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre
El clima en Santa Fe para este viernes 27 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se encuentra en un 46%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. El viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el este, permitiendo una buena visibilidad de hasta 10 kilómetros.
En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 29°. Estas condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la temperatura elevada.
Para el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 28 de noviembre la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con cielo despejado. El domingo 29, la mínima descenderá a 18° y la máxima alcanzará los 34°, con nubes cubriendo parcialmente el cielo. El lunes 30, se espera una mínima de 20° y una máxima de 37°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 24° y la máxima de 31°, con cielo mayormente nublado.
En resumen, el clima en Santa Fe se mantendrá cálido y mayormente despejado durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 37°. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones ante el calor.