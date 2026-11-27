Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 24°. La sensación térmica es similar, con un leve aumento a 24°. La humedad se encuentra en 64%, lo que contribuye a una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para este viernes 27 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 2 m/s. No se anticipan lluvias significativas para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el sábado 28 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 37°, también con lluvias ligeras. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 36°, manteniendo la tendencia de lluvias. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 23° y la máxima de 34°, con lluvias moderadas.