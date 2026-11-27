FOTO: El Festival por la Salud Mental se realizó en la ex Plaza Vélez Sarsfield de Córdoba.

El Festival por la Salud Mental se desarrolló este viernes en la ex Plaza Vélez Sarsfield de Córdoba, frente al Patio Olmos, ocupando el espacio público para visibilizar derechos y derribar estigmas.

La Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales (FUDAP) organiza este evento desde 2013 con el objetivo de combatir prejuicios sobre la salud mental.

Instituciones, familias y vecinos participaron de esta propuesta abierta, que incluyó música, expresiones artísticas y una feria de emprendimientos de talleres. Además, la Asociación de Hermanos por la Salud Mental (AESAM) brindó información sobre derechos de discapacidad.

Marcelo Tejerina, titular de FUDAP, dijo a Cadena 3 que el desafío parte del desconocimiento que enfrentan las familias, cuando reciben un diagnóstico de salud mental. “Aparece el gran riesgo de exclusión, que es uno de los estigmas más fuertes en relación a la enfermedad”, explicó.

La doctora María Noel Tapia Varela, de AESAM, agregó a Cadena 3 la importancia del cuidado de la salud mental en un contexto de ansiedad y estrés laboral. “Es prioridad”, resaltó y mencionó la conexión con espacios verdes como una alternativa para el bienestar.

Este evento anual busca concientizar sobre la salud mental y ha ido creciendo en participación, incluyendo más instituciones que trabajan en diversas áreas. “La idea es construir entre todos una comunidad inclusiva, donde todos seamos parte”, sostuvo Tejerina.

En conclusión, el Festival por la Salud Mental en Córdoba no sólo genera encuentros y visibilidad, sino que también reafirma la importancia de la inclusión y la responsabilidad compartida en el cuidado de la salud mental.

Informe de Jorge Mercado.