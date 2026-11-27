La turbulencia económica de los últimos días buscó ser contrarrestada por el "superjueves" que impulsó el Gobierno en el Congreso, donde consiguió la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la media sanción de la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Se trata de un conjunto de iniciativas clave para la administración libertaria, una de ellas vinculada directamente con el objetivo electoral de 2027, que le permitió a la Casa Rosada cerrar un año legislativo magro con una serie de resultados favorables.

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En paralelo, el Senado convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, que establece fuertes restricciones. La sanción representa un triunfo para la Iglesia, que reclamaba la aprobación de la norma, aunque abrió un debate interno: en la mesa política hay voces que le aconsejan al presidente Javier Milei avanzar con el veto presidencial.

De esta manera, el oficialismo consiguió destrabar parte de su agenda parlamentaria y exhibir capacidad de negociación en el Congreso. Sin embargo, los avances legislativos contrastan con un escenario económico que todavía presenta dificultades y mantiene bajo presión al equipo económico.

La Casa Rosada buscó ordenar el frente político en medio de los movimientos de los mercados financieros de los últimos días, que despertaron preocupación en el Gobierno. Los indicadores oficiales, por su parte, reflejan las dificultades para trasladar la estabilización macroeconómica a la actividad productiva.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una caída interanual del 1,2%, lo que marcó el tercer retroceso consecutivo en la comparación contra el mismo mes del año anterior. Además, diez de los quince sectores relevados por el INDEC mostraron variaciones negativas.

A ese panorama se suma la evolución de los precios. La inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre, y acumuló un incremento interanual del 33,1%. En paralelo, el mercado financiero volvió a exhibir señales de tensión, con un riesgo país que superó los 1.000 puntos básicos durante la última semana.

Así, mientras el oficialismo logró capitalizar una jornada parlamentaria favorable y recuperar iniciativa en el Congreso, las principales variables económicas mantienen abiertos los interrogantes sobre la recuperación de la actividad, la estabilidad financiera y el impacto de la política económica sobre los distintos sectores.

Pese a las diferencias internas y a los desafíos que enfrenta la gestión, el ala política consiguió ordenar el rumbo legislativo y ahora se prepara para convocar a sesiones extraordinarias, con el objetivo de completar el tratamiento de una serie de iniciativas que la Casa Rosada considera prioritarias.