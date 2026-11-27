Por Marcelo Lamberti

Hay domingos que se juegan con el corazón y otros que se juegan con la calculadora. El de este domingo, para Rosario Central, es de los primeros. El equipo de Jorge Almirón recibe a Barracas Central sabiendo que necesita ganar para avanzar, y aunque el entrenador todavía no definió los titulares, la ilusión ya está instalada en cada rincón de Arroyito.

A esta altura, las certezas son pocas y las expectativas muchas. Se sabe que Gastón Ávila volverá a ser el número fijo en la saga central. Se sabe que la chance de que Ángel Di María arranque desde el inicio es muy alta, y esa sola posibilidad ya cambia la temperatura del partido, más allá de los 35 grados que se anuncian para la tarde del domingo.

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Falta definir quién lo acompaña por la derecha, si Alan Rodríguez o Julián Fernández, y el arco, donde a priori hay más dudas puertas afuera que puertas adentro respecto a la continuidad de Jeremías Ledesma.

Pero más allá de la formación, lo que está en juego es mucho más que tres puntos. Central necesita ganar para avanzar, y la recompensa que se asoma en el horizonte es enorme: una semifinal en casa, en el Gigante, con la posibilidad de que el rival sea Boca.

No es algo habitual en una definición en Rosario, y por eso la frase que más se escucha en las calles rosarinas tiene algo de sentencia: "El único que puede pararlo a Boca es Central, y el único que puede parar a Central es Boca".

Esa frase, que circula entre hinchas y periodistas, resume la sensación de un club que supo construir su identidad en las adversidades. Y es que Central, cuando se juega en el Gigante, no es un equipo más: es un estado de ánimo colectivo. La cancha, el calor, la gente, todo conspira a favor de la posibilidad de una tarde épica.

El hincha canalla sabe que el equipo depende de sí mismo, que no hay margen para especulaciones y que el primer paso es Barracas. No hay que olvidar que, antes de soñar con Boca, hay que ganarle a un rival que no va a regalar nada.

El arbitraje estará a cargo de Dóvalo, y la cita será desde las 3 de la tarde, con la transmisión de Estadio 3 en Cadena 3. Una tarde calurosa, solo un detalle. Lo importante es que el equipo vuelva a ser ese que, cuando se lo propone, le puede ganar a cualquiera. Y después, si en el camino se cruza Boca, mejor. Porque en Arroyito, los domingos de fútbol son algo especial, algo inexplicable.