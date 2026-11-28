Córdoba tendrá máximas de hasta 35 grados antes de la llegada de un frente frío y tormentas
El pronosticador Marcelo Madelón adelantó en Cadena 3 que las altas temperaturas se mantendrán hasta el lunes. Luego, regresará la inestabilidad, con un progresivo descenso térmico que se extenderá hasta el jueves.
28/11/2026 | 10:03Redacción Cadena 3
FOTO: El fin de semana llega con calor intenso y tormentas a partir del lunes en gran parte del país
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Una mañana para todos
Córdoba atravesará tres jornadas consecutivas de intenso calor, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados, antes de un cambio en las condiciones meteorológicas que traerá tormentas y un marcado descenso térmico.
El pronosticador Marcelo Madelón anticipó, en diálogo con Cadena 3, que para este sábado se espera una máxima de 33 grados, mientras que el domingo el termómetro alcanzará los 34 y el lunes llegará a los 35. "Tenemos por delante tres días de calor. A partir del lunes a la noche o del martes a la madrugada vuelven las tormentas y los chaparrones y baja la temperatura", explicó.
Tras el ingreso de aire frío, se prevé una máxima de 29 grados para el martes, de 25 para el miércoles y de apenas 22 para el jueves, jornada que Madelón calificó como "otoñal".
El pronosticador aclaró que, pese a las elevadas temperaturas máximas, en Córdoba no se puede hablar de una ola de calor debido a que las mínimas se mantienen relativamente bajas. Este sábado, por ejemplo, se registraron 16 grados durante la mañana.
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• Calor en gran parte del país
Madelón señaló que las altas temperaturas afectarán a buena parte del territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires, indicó, ya se habla de una ola de calor debido a las elevadas temperaturas mínimas.
En tanto, en el norte argentino, particularmente en el Chaco salteño y Santiago del Estero, las temperaturas rondarán los 40 grados. El calor también se extenderá hasta el norte de la Patagonia.
La costa atlántica no estará ajena a estas condiciones. En Mar del Plata se esperan temperaturas superiores a los 30 grados durante el fin de semana.
El cambio de tiempo comenzará el lunes por la noche en el centro del país y se extenderá progresivamente hacia otras regiones.
Madelón sostuvo que, una vez superado el descenso térmico, las temperaturas se recuperarán rápidamente debido a la elevada radiación solar característica de diciembre.
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