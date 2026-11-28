Buenos Aires, 28 de noviembre (NA)- La ceremonia de premiación de la final de la Copa Libertadores dejó una de las imágenes más comentadas de la noche cuando el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, coincidieron sobre el escenario instalado en el estadio Centenario para la entrega de medallas al equipo subcampeón.

Tras la victoria de Palmeiras sobre el conjunto platense, Verón descendió al campo de juego para acompañar a los futbolistas de Estudiantes, saludar a integrantes del equipo brasileño y participar de la ceremonia organizada por la Conmebol.

Al momento de recibir la medalla de subcampeón, el dirigente albirrojo pasó frente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al titular de la FIFA, Gianni Infantino, y luego quedó frente a Tapia. El intercambio se limitó a un breve apretón de manos, sin mayores gestos de cordialidad ni muestras públicas de acercamiento, en una escena que fue captada por distintos medios gráficos presentes en el estadio.

La fotografía cobró relevancia debido a las diferencias que en los últimos años han marcado la relación entre ambos dirigentes, quienes mantienen posiciones enfrentadas en distintos aspectos vinculados con la conducción institucional del fútbol argentino.

Durante toda su estadía en Montevideo, Verón mantuvo un bajo perfil institucional. Aunque participó de la cena organizada por la Conmebol en la víspera de la final junto a dirigentes de clubes, federaciones y organismos internacionales, su presencia estuvo alejada de los principales espacios protocolares del evento.

La noche de la definición continental, el presidente de Estudiantes eligió seguir el encuentro desde la platea América del estadio Centenario junto a familiares y allegados, en lugar de ocupar el palco reservado para las autoridades.

Una vez finalizado el partido, acompañó a jugadores e integrantes del cuerpo técnico en el campo de juego antes de sumarse a la premiación oficial.

La relación entre Verón y Tapia ha atravesado distintos momentos de tensión en los últimos años, en medio de debates sobre la organización de los torneos, el funcionamiento institucional de la AFA y otros temas relacionados con la conducción del fútbol argentino.

Por ese motivo, la posibilidad de un encuentro entre ambos durante la ceremonia había generado expectativa en la previa de la final. Finalmente, el contacto se produjo de manera estrictamente protocolar durante la entrega de medallas posterior al encuentro.

Mientras Palmeiras celebraba la obtención de una nueva Copa Libertadores, una de las postales más difundidas de la jornada terminó siendo el breve saludo entre dos de los dirigentes más influyentes y enfrentados del fútbol argentino.