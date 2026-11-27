Luis Ventura debió ser internado de urgencia este viernes por la noche tras sufrir un pico de presión arterial cuando se trasladaba hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar rumbo a Miami, donde este domingo se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro Latino.

A raíz de este episodio, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) suspendió su viaje y permanecerá bajo control médico en el Sanatorio de la Trinidad.

La información fue confirmada en vivo por el periodista Nicolás Peralta en el ciclo SQP (América TV). Según relató, Ventura había finalizado su habitual emisión radial en Radio Del Plata y se dirigía a Ezeiza acompañado por su colega Daniel Gómez Rinaldi cuando comenzó a sentirse mal, lo que obligó a interrumpir el traslado y derivarlo al centro asistencial.

Desde el entorno del conductor solicitaron evitar las llamadas telefónicas para favorecer su reposo mientras los médicos completan una batería de estudios clínicos. Según trascendió, Ventura venía arrastrando un fuerte cuadro de estrés y desgaste físico desde su regreso de Uruguay la semana pasada, tras la realización de los Martín Fierro en ese país, a lo que se sumaba una exigente agenda próxima con las ceremonias de Salud y Danza.

La inesperada ausencia del titular de APTRA abrió un interrogante respecto de quién encabezará el tradicional discurso de apertura este domingo en Estados Unidos. Peralta indicó que la conducción de la gala deberá resolverse de manera interna entre los integrantes de la entidad que viajen a Miami, mencionando al vicepresidente Santos Buglisi como eventual reemplazante en caso de estar presente.

La internación se produce apenas dos semanas después de que Ventura encabezara la apertura de los Martín Fierro de Cable, ceremonia en la que pronunció una encendida defensa de la industria audiovisual local y respondió a los cuestionamientos por la expansión internacional de la entidad: "Parecería como que molesta que APTRA le vaya bien. Molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que estamos en Latinoamérica. Molesta que vamos a Estados Unidos", había expresado desde el escenario.