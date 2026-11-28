Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- El arquero uruguayo Fernando Muslera confirmó su retiro del fútbol tras la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras de Brasil.

"Más allá del resultado, que es parte del fútbol, creo que no hay mejor cierre de carrera que este", manifestó el reconocido arquero uruguayo luego de la caída en el torneo de clubes más importante de América.

En sus declaraciones, Muslera mostró su agradecimiento hacia Estudiantes, ya que "me abrazó en un momento muy difícil, cuando tenía 39 años y volvía de Turquía".

Finalmente, el arquero cerró su mensaje con una reflexión: "Estoy muy feliz por esta carrera y porque Estudiantes esté peleando por lo máximo".

Muslera, quien tiene 40 años, inició su carrera en 2004 en el Montevideo Wanderers de Uruguay, y luego pasó por Nacional de Uruguay (2007), Lazio de Italia (2008-2011), Galatasaray de Turquía (2011-2025) y finalmente Estudiantes de La Plata (2025-2026).

A lo largo de su trayectoria, el arquero cosechó 25 títulos, que incluyen 2 con Lazio, 19 con Galatasaray, 3 con Estudiantes de La Plata y la Copa América 2011 con Uruguay.

En el ámbito internacional, además de la mencionada conquista en la Copa América 2011, Muslera participó en cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y se espera que esté en Estados Unidos, Canadá y México 2026.