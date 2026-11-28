Luis Ventura se recupera tras su internación: lo que se conoce hasta ahora de su estado de salud
El presidente de APTRA fue internado por un pico de presión y no podrá asistir a los Martín Fierro Latino.
FOTO: Luis Ventura se recupera tras su internación.
Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) - El periodista y presidente de APTRA, Luis Ventura, está internado en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes tras sufrir una descompensación que lo llevó a cancelar su viaje a Miami, donde iba a participar de la entrega de los premios Martín Fierro Latino.
El conductor llegó al sanatorio con una presión arterial de 20-11 y más tarde comunicó su evolución a través de TN, informando que fue estabilizado a 11-7.
El incidente ocurrió este viernes 27, mientras se trasladaba al aeropuerto internacional de Ezeiza acompañado por su colega Daniel Gómez Rinaldi. Debido a su estado de salud, tuvo que ser atendido en la clínica de Quilmes.
La productora de Secretos Verdaderos, Alicia Pedrelli, compartió detalles de las horas previas a la internación, comentando: "Vino muy temprano, media hora antes, algo muy raro en Luis. Llegó muy cansado. Yo lo vi un poco caído, pero me dijo que estaba cansado".
Pedrelli también recordó que, al finalizar su trabajo, le mencionó que lo notaba agotado y Ventura respondió: "Estoy muy cansado pero ya va a pasar". A pesar de su fatiga, se comprometió a cumplir con todos sus compromisos.
"Para mí, el cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación", afirmó la productora, quien explicó que Ventura había comenzado su jornada a las cinco de la mañana y tenía planes de pasar por una radio antes de dirigirse al aeropuerto.
Sobre su estado actual, Pedrelli confirmó que Ventura permanecerá internado bajo observación médica al menos hasta el lunes, afirmando: "Por lo menos hasta el lunes no va a salir". También mencionó que logró comunicarse con él y que su objetivo era transmitir tranquilidad acerca de su salud.
La productora describió el ritmo de vida del periodista, mencionando que no tiene horarios de sueño regulares: "No tiene horario de sueño. Por ahí me habla a la una y media de la mañana y a las cinco ya está saliendo para Canal 29".
La internación de Ventura le impide asistir a la entrega de los Martín Fierro Latino, que se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre. Recientemente, había participado de la ceremonia de los premios en Uruguay y tenía programadas más actividades relacionadas con la entidad en el exterior.
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La salud de los famosos. Luis Ventura, internado tras sufrir un pico de presión antes de los premios Martín Fierro Latino
El presidente de APTRA se descompensó, cuando se dirigía rumbo al aeropuerto de Ezeiza para volar a Miami. Quedó en observación en el Sanatorio de la Trinidad, donde le realizarán una batería de estudios médicos.
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Lectura rápida
¿Qué le sucedió a Luis Ventura?
Sufrió una descompensación y fue internado debido a un pico de presión arterial.
¿Dónde se encuentra actualmente?
Está internado en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, bajo observación médica.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El episodio tuvo lugar el viernes 27 de noviembre, mientras se dirigía al aeropuerto.
¿Por qué no podrá asistir a los Martín Fierro Latino?
Debido a su estado de salud, debió cancelar su viaje a Miami para la entrega de premios.
¿Cómo está evolucionando su salud?
Ventura ha sido estabilizado y se encuentra en proceso de recuperación.
[Fuente: Noticias Argentinas]