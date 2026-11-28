La actividad de la cadena agropecuaria cayó 2,7% en octubre respecto de septiembre, según el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo descenso mensual al hilo, tras el pico histórico de agosto, y obedece sobre todo al freno de las labores agrícolas por el clima. Aun así, el indicador sigue 7,8% arriba de octubre de 2025 y a solo 3,4% del récord.

El retroceso estuvo traccionado por las labores agrícolas, que cayeron 4,1% mensual. También bajaron la molienda de soja (-3,1%), el procesamiento de girasol (-0,6%), las exportaciones de los principales complejos (-0,2%) y la faena porcina (-0,1%). Del otro lado crecieron la molienda de cebada (3,5%) y trigo (2,3%), la faena bovina (0,7%) y aviar (0,2%), el biodiésel (9,6%) y el bioetanol (1,1%); la leche quedó casi sin cambios. De las doce actividades del índice, seis subieron, una quedó estable y cinco cayeron.

El subíndice de cultivos retrocedió 4,1% mensual y encadenó dos meses de baja, aunque sigue 12,2% arriba interanual y es el principal sostén del indicador general. El informe atribuye las demoras a El Niño y a una menor superficie estimada para la campaña 2026/27 tras el récord previo. Las lluvias reiteradas, los excesos hídricos en el centro-este, la falta de piso, las bajas temperaturas y la escasa radiación ralentizaron las implantaciones en Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. A fines de octubre el maíz llevaba sembrado cerca del 38% del área prevista, el girasol 58% y la soja apenas 5%. El sorgo mostraba una evolución despareja: 70% en Marcos Juárez, con demoras importantes en Entre Ríos y Santa Fe. La cosecha de trigo alcanzaba cerca del 6%, concentrada en el norte.

La agroindustria cayó 0,1% mensual, cuarta baja consecutiva, por la menor molienda de soja, y quedó apenas 1,7% debajo de su máximo de septiembre de 2025. La industria aceitera procesó 3,8 millones de toneladas de soja en octubre (-3,1% mensual), pero acumuló 36,1 millones en diez meses, 0,2% más interanual y el mayor volumen para ese lapso desde 2021. La molienda de girasol llegó a 410.500 toneladas en el mes y a 4,8 millones en el año, 18,7% más interanual y el mayor acumulado para enero-octubre desde 1999.

En el sector pecuario, la faena bovina subió 0,7% mensual con unas 1,06 millones de cabezas, aunque fue el menor octubre desde 2016. La porcina alcanzó casi 786.000 animales, récord para un octubre, y acumula 10,3% interanual en diez meses. La producción de leche llegó a 1.174 millones de litros en octubre, segundo mejor registro para ese mes desde que hay serie, y suma 9.821 millones en el año, 3,7% más interanual.

El dato más fuerte del informe está en el frente externo: en octubre se despacharon 10,2 millones de toneladas de los nueve complejos agroindustriales relevados, récord para ese mes desde 2002, con un salto de 23,6% interanual y 43,5% por encima del promedio de los últimos cinco años. En enero-octubre los embarques suman 99,1 millones de toneladas, 13,5% más interanual. Cuatro complejos marcaron récords para octubre: maíz, con 4,1 millones de toneladas (más del doble que el año pasado); trigo, con cerca de 1,06 millones (+33,4%); girasol, con 307.500 toneladas (+18,5%); y lácteos, con 51.200 toneladas (+16%). En contra, el complejo soja exportó 10% menos en volumen, carne y cueros bovinos 4,8% menos, y también bajaron cebada y avícola. En valor, los complejos agroindustriales facturaron 4.653 millones de dólares, máximo histórico para un octubre a valores corrientes, con subas interanuales en maíz (130,4%), trigo (40,9%) y girasol (24,3%).

El balance del mes es de contrastes: la producción primaria e industrial perdió ritmo por el clima, pero el récord exportador sostuvo el crecimiento interanual de la cadena.