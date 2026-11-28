Actividad en baja, embarques en alza: el contraste del agro en octubre desde Rosario
Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio para el pasado exhibe producción primaria e industrial con menor ritmo (clima), pero el exportaciones sostienen crecimiento interanual de la cadena.
28/11/2026 | 20:20Redacción Cadena 3
FOTO: Producción de soja en Argentina.
La actividad de la cadena agropecuaria cayó 2,7% en octubre respecto de septiembre, según el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo descenso mensual al hilo, tras el pico histórico de agosto, y obedece sobre todo al freno de las labores agrícolas por el clima. Aun así, el indicador sigue 7,8% arriba de octubre de 2025 y a solo 3,4% del récord.
El retroceso estuvo traccionado por las labores agrícolas, que cayeron 4,1% mensual. También bajaron la molienda de soja (-3,1%), el procesamiento de girasol (-0,6%), las exportaciones de los principales complejos (-0,2%) y la faena porcina (-0,1%). Del otro lado crecieron la molienda de cebada (3,5%) y trigo (2,3%), la faena bovina (0,7%) y aviar (0,2%), el biodiésel (9,6%) y el bioetanol (1,1%); la leche quedó casi sin cambios. De las doce actividades del índice, seis subieron, una quedó estable y cinco cayeron.
El subíndice de cultivos retrocedió 4,1% mensual y encadenó dos meses de baja, aunque sigue 12,2% arriba interanual y es el principal sostén del indicador general. El informe atribuye las demoras a El Niño y a una menor superficie estimada para la campaña 2026/27 tras el récord previo. Las lluvias reiteradas, los excesos hídricos en el centro-este, la falta de piso, las bajas temperaturas y la escasa radiación ralentizaron las implantaciones en Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. A fines de octubre el maíz llevaba sembrado cerca del 38% del área prevista, el girasol 58% y la soja apenas 5%. El sorgo mostraba una evolución despareja: 70% en Marcos Juárez, con demoras importantes en Entre Ríos y Santa Fe. La cosecha de trigo alcanzaba cerca del 6%, concentrada en el norte.
La agroindustria cayó 0,1% mensual, cuarta baja consecutiva, por la menor molienda de soja, y quedó apenas 1,7% debajo de su máximo de septiembre de 2025. La industria aceitera procesó 3,8 millones de toneladas de soja en octubre (-3,1% mensual), pero acumuló 36,1 millones en diez meses, 0,2% más interanual y el mayor volumen para ese lapso desde 2021. La molienda de girasol llegó a 410.500 toneladas en el mes y a 4,8 millones en el año, 18,7% más interanual y el mayor acumulado para enero-octubre desde 1999.
En el sector pecuario, la faena bovina subió 0,7% mensual con unas 1,06 millones de cabezas, aunque fue el menor octubre desde 2016. La porcina alcanzó casi 786.000 animales, récord para un octubre, y acumula 10,3% interanual en diez meses. La producción de leche llegó a 1.174 millones de litros en octubre, segundo mejor registro para ese mes desde que hay serie, y suma 9.821 millones en el año, 3,7% más interanual.
El dato más fuerte del informe está en el frente externo: en octubre se despacharon 10,2 millones de toneladas de los nueve complejos agroindustriales relevados, récord para ese mes desde 2002, con un salto de 23,6% interanual y 43,5% por encima del promedio de los últimos cinco años. En enero-octubre los embarques suman 99,1 millones de toneladas, 13,5% más interanual. Cuatro complejos marcaron récords para octubre: maíz, con 4,1 millones de toneladas (más del doble que el año pasado); trigo, con cerca de 1,06 millones (+33,4%); girasol, con 307.500 toneladas (+18,5%); y lácteos, con 51.200 toneladas (+16%). En contra, el complejo soja exportó 10% menos en volumen, carne y cueros bovinos 4,8% menos, y también bajaron cebada y avícola. En valor, los complejos agroindustriales facturaron 4.653 millones de dólares, máximo histórico para un octubre a valores corrientes, con subas interanuales en maíz (130,4%), trigo (40,9%) y girasol (24,3%).
El balance del mes es de contrastes: la producción primaria e industrial perdió ritmo por el clima, pero el récord exportador sostuvo el crecimiento interanual de la cadena.
Lectura rápida
¿Cuál fue la caída de la actividad de la cadena agropecuaria en octubre?
La actividad cayó 2,7% en octubre respecto de septiembre.
¿Qué institución reportó el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria?
El informe fue elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
¿Qué factores influyeron en el descenso de la actividad?
El descenso se debió principalmente al freno de las labores agrícolas por el clima.
¿Qué récord se alcanzó en el frente externo en octubre?
Se despacharon 10,2 millones de toneladas de complejos agroindustriales, récord desde 2002.
¿Cómo se comportó la producción de leche en octubre?
La producción de leche llegó a 1.174 millones de litros, segundo mejor registro para octubre.