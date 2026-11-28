El boletín de calificaciones de la final entre Estudiantes y Palmeiras
El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó el rendimiento de los protagonistas de una definición picante, trabada y que se definió por detalles en Montevideo. Mirá los números y escuchá el análisis.
28/11/2026 | 19:35Redacción Cadena 3
FOTO: Estudiantes batalló, pero no pudo con el Palmeiras.
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Audio. El boletín de calificaciones de la final entre Estudiantes y Palmeiras
La Cadena del Gol
Palmeiras
-Carlos Miguel 7
-Alexander Barboza 6
-Gustavo Gómez 7
-Murilo Cerqueira 5
-Joaquín Piquerez 3
-Lucas Evangelista 4
-Marlon Freitas 4
-Agustín Giay 7
-Jhon Arias 7.50
-José Manuel López 6.50
-Ramón Sosa 7
Suplentes:
Arthur Gabriel 5
DT: Abel Ferreyra 7
Estudiantes
-Fernando Muslera 5
-Marcos Rojo 5
-Leandro González Pirez 5
-Santiago Núñez 5
-Gastón Benedetti 4
-Alexis Castro 3
-Ezequiel Piovi 4
-Eros Mancuso 4
-Joaquín Tobio Burgos 5
-Guido Carrillo 5
-Tiago Palacios 4.50
Suplentes:
-Edwuin Cetré 5.50
-Eric Meza 3
DT: Alexander Medina 4