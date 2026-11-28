FOTO: Así luce el campo de juego de Instituto en la previa del duelo con River. Foto: Cadena 3.

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FOTO: Así luce el campo de juego de Instituto en la previa del duelo con River. Foto: Cadena 3.

Instituto recibe a River por los cuartos de final del Torneo Clausura y una de las cuestiones que generó expectativa en la previa fue el estado del campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón. A pocas horas del encuentro, Cadena 3 visitó el estadio para observar el césped de la cancha de la Gloria.

La superficie había despertado preocupación desde que se confirmó el cruce entre ambos equipos, principalmente por los trabajos necesarios para recuperar el terreno después de un recital de María Becerra.

Instituto, que terminó como líder de la Zona A con 34 puntos y fue el mejor equipo de la primera fase, se ganó el derecho de disputar como local las instancias de playoffs hasta la final, que se jugará en cancha neutral.

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La sede del encuentro estuvo en duda desde el momento en que se conoció que River debía enfrentar a Instituto en los cuartos de final. Entre los motivos aparecieron las condiciones del campo de juego y la posibilidad de trasladar el partido al estadio Mario Alberto Kempes.

El Millonario prefería jugar en el Kempes, un escenario que además podía permitir la presencia de hinchas visitantes. Sin embargo, Instituto se mantuvo firme en su postura y defendió su condición de local.

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Tranqui… ?? Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final ?????? https://t.co/L5mLJlWvAR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

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La Gloria había tenido que mudar su anterior partido como local ante Huracán al Kempes debido al recital de María Becerra. Para esta instancia, en cambio, se comprometió a trabajar para que el césped del Monumental Presidente Perón llegara en buenas condiciones.

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