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El número de sorteo 26626 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 7855, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Musica).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7855

2° 2184

3° 2189

4° 2280

5° 1804

6° 3479

7° 0144

8° 9111

9° 3733

10° 2708

11° 8287

12° 4964

13° 4518

14° 0702

15° 1090

16° 0950

17° 7724

18° 1100

19° 7502

20° 0109