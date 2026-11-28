Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 28 de noviembre.
El sorteo número 26626 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 28 de noviembre a las 21:00, destacando el número 7855, que representa a "A primera (La Musica)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26626 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 7855, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Musica).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7855
2° 2184
3° 2189
4° 2280
5° 1804
6° 3479
7° 0144
8° 9111
9° 3733
10° 2708
11° 8287
12° 4964
13° 4518
14° 0702
15° 1090
16° 0950
17° 7724
18° 1100
19° 7502
20° 0109
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26626 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue el 7855.
¿Qué representa el número 7855?
El número 7855 se interpreta como "A primera (La Musica)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.