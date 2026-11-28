Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El director técnico de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, expresó su orgullo por el rendimiento de sus jugadores, a pesar de la derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras: "A mis futbolistas les quiero agradecer porque fueron unos leones".

El entrenador manifestó que el resultado no afectará las memorias de los días previos al encuentro, aunque consideró que el fútbol les dio "la espalda" en esta ocasión. Sin embargo, resaltó el esfuerzo del equipo en el ámbito internacional y su deseo de continuar alcanzando estas instancias.

Palmeiras se impuso 1-0 a Estudiantes en el estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Ramón Sosa a los seis minutos del segundo tiempo, demostrando el poderío brasileño en el torneo de clubes más importante de América, dejando atrás la mística copera del "Pincha".

Medina también agradeció a los hinchas que apoyaron al equipo, resaltando la gran presencia de aficionados platenses en el país vecino: "Lamentablemente no nos dio para regalarle el campeonato". Destacó la entrega y la actitud de sus jugadores: "Lo que más rescato fue la entrega, la actitud, luchar hasta el final, más allá de las equivocaciones en los ataques por el tiempo, pero lo intentó".

El técnico analizó el partido, indicando que fue un encuentro muy ajustado desde el aspecto táctico y las oportunidades de gol: "Competimos contra los mejores, fue un partido muy ajustado", aunque también mencionó que "la evaluación está de más porque nos ganaron".

Medina agregó que la derrota dejó un sentimiento de frustración y amargura: "Lamentablemente nos vamos con una frustración y amargura gigante, porque pensamos que podíamos, pero no se dio; un ajuste defensivo, vino el gol y lamentablemente no pudimos darlo vuelta".