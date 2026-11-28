La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 no solo significó una nueva estrella para el equipo paulista: también provocó un cambio histórico en el fútbol sudamericano. Tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo, el Verdao llegó a cuatro títulos continentales y permitió que Brasil superara a Argentina en la tabla de campeonatos por países.

Con la victoria conseguida gracias al gol del paraguayo Ramón Sosa, Palmeiras alcanzó las cuatro conquistas y quedó a la par de River Plate, Estudiantes y Flamengo en el ranking histórico de clubes. Además, Brasil llegó a 26 Libertadores, una más que las 25 obtenidas por los equipos argentinos.

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Brasil volvió a superar a la Argentina después de 63 años

El cambio en la clasificación por países tiene un valor histórico: Brasil volvió a quedar por encima de Argentina después de 63 años. La última vez que había sucedido fue en 1963, luego del bicampeonato de Santos, liderado por Pelé.

Sin embargo, las conquistas de Independiente en 1964 y 1965 permitieron que los clubes argentinos recuperaran la ventaja. En 1967, Racing amplió esa diferencia.

La distancia llegó a ser de siete títulos a favor de Argentina en 2018, cuando River venció a Boca en la final disputada en Madrid. Pero desde entonces, los equipos brasileños dominaron todas las ediciones del certamen.

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La racha comenzó con Flamengo en 2019 y continuó con Palmeiras en 2020 y 2021. Luego volvieron a festejar Flamengo (2022), Fluminense (2023), Botafogo (2024), Flamengo (2025) y nuevamente Palmeiras (2026). De esta manera, Brasil extendió a ocho la seguidilla de títulos consecutivos.

Palmeiras alcanzó a River y Estudiantes

Para Palmeiras, la consagración en Montevideo significó su cuarta Copa Libertadores, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021. Con ese registro igualó a Flamengo como el equipo brasileño más ganador del torneo y dejó atrás a San Pablo, Santos y Gremio, que tienen tres títulos cada uno.

El Verdao también alcanzó a River y Estudiantes, que cuentan con cuatro conquistas. Los cuatro clubes comparten ahora el cuarto puesto de la clasificación histórica, junto con Flamengo.

La lista sigue encabezada por Independiente, que conserva el récord con siete títulos, seguido por Boca Juniors, con seis, y Peñarol, con cinco.

Además de sus cuatro Libertadores, Palmeiras suma otros dos títulos internacionales en competencias de la Conmebol: la Copa Mercosur de 1998 y la Recopa Sudamericana de 2022.

El ranking histórico de campeones de la Copa Libertadores

Títulos por club:

-Independiente (Argentina): 7.

-Boca Juniors (Argentina): 6.

-Peñarol (Uruguay): 5.

-River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) y Palmeiras (Brasil): 4.

-Nacional (Uruguay), Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil) y Gremio (Brasil): 3.

-Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2.

-Racing, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo (Argentina); Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense y Botafogo (Brasil); Colo Colo (Chile), Once Caldas (Colombia) y Liga de Quito (Ecuador): 1.

Títulos por país:

- Brasil: 26 títulos.

- Argentina: 25 títulos.

- Uruguay: 8 títulos.

- Paraguay: 3 títulos.

- Colombia: 3 títulos.

- Chile: 1 título.

- Ecuador: 1 título.