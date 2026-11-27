La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar presentó este viernes la grilla artística de su 66ª edición, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027 en el escenario de la Quinta Vergara, en Chile.

Entre los artistas confirmados se encuentran Laura Pausini, Silvestre Dangond, Reik, Farruko, La Ley, Gondwana, Pablo Alborán, Jihyo, Arcángel y la agrupación argentina Damas Gratis, que será la encargada de cerrar el festival.

El anuncio estuvo encabezado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a la conductora Karen Doggenweiler, desde el Palacio Vergara, durante el programa "Mucho Gusto" del canal chileno Mega.

La programación combinará distintos géneros musicales, entre ellos el rock, el pop, la música romántica, el reggae, el reguetón, el vallenato, la cumbia y el K-pop.

"La grilla del Festival debe reunir siempre música de distintos estilos, grandes artistas nacionales y figuras internacionales de primer nivel", expresó Ripamonti, quien también destacó el impacto económico del evento en el turismo, el comercio y la generación de empleo.

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• La grilla del Festival de Viña del Mar 2027, día por día

-Lunes 22 de febrero. Laura Pausini será la encargada de inaugurar el certamen. La cantante italiana, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y 75 millones de discos vendidos, compartirá la jornada con el colombiano Silvestre Dangond, referente del vallenato y ganador de cuatro premios Latin Grammy.

-Martes 23 de febrero. El trío mexicano Reik abrirá la segunda noche con un repertorio que incluye éxitos como "Yo quisiera", "Noviembre sin ti" e "Inolvidable". El cierre estará a cargo del puertorriqueño Farruko, reconocido por canciones como "Pepas" y "6 AM".

-Miércoles 24 de febrero. Los artistas de la tercera jornada todavía no fueron anunciados.

-Jueves 25 de febrero. La banda chilena La Ley concretará su regreso junto a Beto Cuevas. Esa misma noche, Gondwana volverá a compartir escenario con Quique Neira, quien dejó la agrupación en 2003 para continuar su carrera como solista.

-Viernes 26 de febrero. El español Pablo Alborán estrenará en la Quinta Vergara su espectáculo "SINFØNICO", con el que celebra sus 15 años de carrera. La jornada finalizará con la presentación de Jihyo, cantante surcoreana, líder y vocalista principal del grupo de K-pop TWICE.

-Sábado 27 de febrero. Arcángel abrirá la última noche del festival, mientras que Damas Gratis, la banda argentina liderada por Pablo Lescano, tendrá a su cargo el cierre de la edición 2027. La agrupación de cumbia cuenta con éxitos como "Me vas a extrañar" y "No te creas tan importante".

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• ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa para clientes de Caja Los Andes y Entel comenzará el martes 1 de diciembre a las 11, mientras que la venta general se habilitará el jueves 3 de diciembre a las 12, a través de PuntoTicket.

En los próximos días, la organización dará a conocer los artistas que actuarán el miércoles 24 de febrero y los comediantes que participarán de las seis jornadas.

El festival será transmitido por las señales de Mega en Chile y estará disponible para toda Latinoamérica a través de Disney+.

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Informe de Angie Gatica, corresponsal de Cadena 3 en Chile.