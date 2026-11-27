FOTO: Salta: juicio contra un hombre por atropello intencional a un adolescente que perdió una pierna

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, ha presentado una acusación ante la Oficina Judicial de Garantías contra Luis Marcelo Gerónimo, por el presunto delito de 'tentativa de homicidio simple' en perjuicio de un adolescente que resultó gravemente herido.

A partir de la evaluación de los elementos recopilados durante la investigación, López Soto afirmó que el acusado actuó con dolo eventual, ya que continuó conduciendo el vehículo a pesar de ser consciente de la presencia del joven y del riesgo que su acción implicaba para su vida.

El incidente se registró el 29 de mayo, aproximadamente a las 17.45, en las cercanías de la calle Hugo del Carril, en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Mojotoro, en la ciudad de Salta.

Según la teoría del fiscal, tras un altercado previo en el que Gerónimo intentó despojar al adolescente de un rifle de aire comprimido, el joven y un amigo comenzaron a correr para alejarse. En ese contexto, el acusado, al volante de un camión Mercedes-Benz cargado de ripio, persiguió al adolescente.

Según el relato de la víctima, el conductor le exigió que se detuviera bajo la amenaza de atropellarlo. Posteriormente, el camión lo alcanzó y una de sus ruedas traseras pasó sobre su pierna derecha.

Como consecuencia de este hecho, el adolescente sufrió lesiones extremadamente graves que pusieron en riesgo su vida y requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la amputación de su pierna derecha. Luego de un período de internación, recibió el alta médica el 2 de julio, aunque aún presenta secuelas anatómicas y funcionales permanentes.

Entre las pruebas recopiladas en la investigación se incluyen testimonios de la víctima y de un amigo que lo acompañaba, así como declaraciones de personas que intervinieron en el auxilio posterior.