La ley destinada a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online atravesó un largo recorrido parlamentario antes de avanzar en el Congreso. Eduardo Toniolli, exdiputado nacional y uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que detrás de las demoras hubo fuertes intereses económicos y un lobby que se manifestó durante el debate legislativo. La propuesta también recibió un impulso decisivo a partir de los reclamos de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal Argentina.

“Entiendo que es el lobby, pero ni siquiera lo pongo en un cono de sombras. Hay un lobby que es abierto muchas veces”, afirmó Toniolli al recordar la discusión que se desarrolló durante 2024 en la Cámara de Diputados. Según detalló, en ese período se presentaron 15 proyectos de distintas fuerzas políticas, entre ellos uno de su autoría, con propuestas para abordar el crecimiento de las apuestas y sus consecuencias sociales.

El exlegislador explicó que durante el tratamiento en comisión participaron representantes de las empresas del sector y de la Cámara Argentina de Loterías Provinciales. Señaló que los intereses económicos involucrados exceden a las compañías privadas, porque los Estados provinciales también recaudan impuestos provenientes de las apuestas y los casinos. “Hay intereses muy fuertes”, resumió, y agregó que la discusión se volvió especialmente compleja por la presencia de distintos actores con intereses creados.

Uno de los puntos que generó mayores resistencias fue la prohibición de la publicidad masiva de las plataformas de apuestas. Toniolli consideró que esa medida es el corazón de la iniciativa y trazó un paralelo con la decisión de prohibir la publicidad de cigarrillos por razones sanitarias. “Acá estamos frente a una pandemia que es la de la ludopatía y, en particular, la ludopatía juvenil. Algo había que hacer con esto”, advirtió.

En ese sentido, recordó que la preocupación por el avance del juego online ya estaba presente desde hace varios años. Mencionó el trabajo realizado junto a Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, y el acompañamiento del padre Pepe, vinculado a la pastoral social. También recordó que, cuando la provincia de Buenos Aires comenzó a habilitar plataformas de apuestas online en 2016, algunos referentes habían advertido que “van a convertir cada casa en un casino”. Sin embargo, según señaló, la realidad terminó superando aquella preocupación: “Cada celular se convirtió en un casino”.

Para Toniolli, la principal diferencia entre el juego tradicional y las apuestas digitales está en la facilidad de acceso y la ausencia de barreras. Explicó que los casinos y las agencias de lotería tienen controles físicos y requieren que las personas se identifiquen, mientras que las plataformas permiten apostar desde cualquier lugar y en cualquier momento. “El juego online te junta todo. Tenés la billetera en el mismo celular, donde te traspasás la plata a la plataforma, podés jugar con tarjeta de crédito y podés endeudarte en el mismo momento”, describió.

La iniciativa contempla una batería de restricciones para dificultar el acceso al juego y evitar que las personas utilicen dinero prestado para apostar. Entre otras medidas, prohíbe las apuestas con tarjetas de crédito, limita los montos que pueden utilizarse mediante tarjetas de débito y cajas de ahorro, y establece que las billeteras virtuales deben contar con fondos disponibles, sin recurrir a mecanismos de crédito. También incluye restricciones para las tarjetas destinadas al cobro de prestaciones de la ANSES.

Otro capítulo importante está relacionado con los mecanismos de identificación y control. Toniolli explicó que se establece un registro biométrico para verificar que quienes ingresan a las plataformas sean mayores de edad. Además, se incorporan campañas educativas, sanciones para quienes incumplan la normativa y procedimientos más ágiles para dar de baja sitios de apuestas no registrados, que suelen reaparecer con nuevas denominaciones. “Es una batería de medidas”, sintetizó.

De todas formas, insistió en que la prohibición de la publicidad masiva es la herramienta más importante para modificar la percepción social sobre las apuestas. “No solo es un gancho, sino que es también un fuerte legitimador social y cultural de las apuestas”, explicó. Como ejemplo, planteó que cuando una figura deportiva reconocida promociona una plataforma, transmite la idea de que apostar es una conducta positiva y una posibilidad de mejorar económicamente. Por eso, consideró que la publicidad debería quedar restringida al interior de los espacios habilitados, acompañada por advertencias sobre los riesgos para la salud.

Consultado sobre la responsabilidad de los gobiernos anteriores en la expansión del juego, Toniolli reconoció que durante las administraciones peronistas se produjo un proceso de habilitación de casinos y salas de apuestas, aunque aclaró que también hubo decisiones similares en provincias gobernadas por otros espacios políticos. “Yo creo que el juego no es bueno en ninguna de sus versiones, pero esto lo pone a otro nivel”, sostuvo, al diferenciar las modalidades tradicionales de las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales.

Finalmente, el exdiputado destacó el papel de la Iglesia para que el proyecto no perdiera estado parlamentario y pudiera avanzar en el debate legislativo. También valoró la decisión de Cadena 3 de no aceptar publicidad de plataformas de apuestas, al considerar que se trata de una definición ética que permite abordar el tema con independencia. “Me parece que es una decisión ética muy buena, porque de alguna manera incluso te da la libertad para hacer este tipo de notas”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.