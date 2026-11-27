Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) – Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidos tras el tiroteo en un local recién inaugurado en la provincia de Córdoba. Uno de los socios del establecimiento resultó herido y se encuentra en estado crítico.

La Fiscalía de Instrucción 2 de Villa María, encabezada por Juliana Companys, llevó a cabo las detenciones en la localidad de Bell Ville en relación con el intento de homicidio que tuvo lugar el viernes por la mañana en el local comercial One Shopping, situado en la calle Hipólito Yrigoyen al 227.

Según los primeros informes, uno de los agresores ingresó al local con un arma de fuego y se dirigió directamente hacia el mostrador donde se encontraba uno de los socios. Sin mediar palabra, disparó e impactó en el hombro derecho del propietario. Posteriormente, se dio a la fuga junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

El parte médico del Ministerio Público Fiscal indica que el herido fue internado en la unidad de terapia intermedia del Hospital Pasteur y presenta riesgo de muerte.

Tras el ataque, la Policía provincial inició una investigación que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. Se determinó que los sospechosos no eran oriundos de Córdoba y que intentaban huir hacia Buenos Aires en un colectivo de línea.

En respuesta a esta situación, se coordinó con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Marcelo Marín, quienes ordenaron la formación de un cordón policial. Esta acción resultó en la interceptación de los sospechosos en Bell Ville.

Durante el operativo, se logró la detención de los tres implicados, así como el secuestro de un arma de fuego y otros elementos que podrían estar vinculados a un ajuste de cuentas.