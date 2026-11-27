Carlos Tevez se despide en La Bombonera: detalles sobre entradas y figuras presentes en el homenaje
Se habilitó la venta general de localidades para el partido homenaje del exdelantero de Boca Juniors, que contará con la presencia confirmada de Lionel Messi e invitados especiales.
FOTO: Despedida de Tevez. Entradas a la venta. Foto Redes. Agencia NA.
Buenos Aires, 27 noviembre (NA)— La organización del partido despedida de Carlos Tevez en La Bombonera, titulado "Adiós Apache", ha iniciado la venta general de entradas para el público, luego de confirmar la presencia de Lionel Messi entre las figuras destacadas que asistirán al evento.
Este encuentro será un homenaje oficial a la carrera del ídolo de Boca Juniors, donde se reunirán excompañeros del club xeneize, de la Selección argentina y del fútbol internacional. La jornada también incluirá una visita previa de los invitados a Fuerte Apache, el barrio donde Tevez creció.
Según lo expresado por el propio Tevez, su objetivo es que las figuras internacionales que lleguen al país tengan la oportunidad de conocer su lugar de origen antes de pisar el campo de juego del estadio Alberto J. Armando.
Las entradas para las diferentes ubicaciones del estadio están disponibles a través de los canales digitales oficiales dispuestos por la producción del evento, comenzando con una venta prioritaria para socios, seguida de la apertura al público general hasta agotar la capacidad.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo?
El partido despedida de Carlos Tevez, titulado "Adiós Apache".
¿Quiénes son los invitados confirmados?
Entre los invitados se encuentra Lionel Messi y otros excompañeros de Tevez.
¿Dónde se realizará el evento?
El evento tendrá lugar en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.
¿Cómo se pueden comprar las entradas?
Las entradas están a la venta a través de los canales digitales oficiales, comenzando con prioridad para socios.
¿Cuál es el objetivo de la visita a Fuerte Apache?
Tevez desea que las figuras internacionales conozcan el barrio donde se crió antes del partido.
[Fuente: Noticias Argentinas]