Buenos Aires, 27 noviembre (NA)— La organización del partido despedida de Carlos Tevez en La Bombonera, titulado "Adiós Apache", ha iniciado la venta general de entradas para el público, luego de confirmar la presencia de Lionel Messi entre las figuras destacadas que asistirán al evento.

Este encuentro será un homenaje oficial a la carrera del ídolo de Boca Juniors, donde se reunirán excompañeros del club xeneize, de la Selección argentina y del fútbol internacional. La jornada también incluirá una visita previa de los invitados a Fuerte Apache, el barrio donde Tevez creció.

Según lo expresado por el propio Tevez, su objetivo es que las figuras internacionales que lleguen al país tengan la oportunidad de conocer su lugar de origen antes de pisar el campo de juego del estadio Alberto J. Armando.

Las entradas para las diferentes ubicaciones del estadio están disponibles a través de los canales digitales oficiales dispuestos por la producción del evento, comenzando con una venta prioritaria para socios, seguida de la apertura al público general hasta agotar la capacidad.